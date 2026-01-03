O curte federală de apel din SUA declară neconstituțională interzicerea armelor din California
- Iuliu Vlădescu
- 3 ianuarie 2026, 08:48
O curte federală de apel a decis vineri că interdicția de port de armă în majoritatea părților statului din California încalcă dreptul constituțional de a deține și purta arme, potrivit The Hill.
Interzicerea armelor din California, neconstituțională
Cel de-al 9-lea complet al Curții de Apel din Circuitul SUA a votat cu 2-1 decizia care arată că interdicția de a purta arme contravine testului extins al celui de-al Doilea Amendament al Curții Supreme, care impune ca măsurile de control al armelor să fie în concordanță cu tradiția istorică a națiunii de reglementare a armelor de foc.
Judecătorul de circuit american Lawrence VanDyke, scriind în numele majorității, a declarat că este un caz simplu, deoarece portul de armă nu a fost interzis la fondarea națiunii.
„Dimpotrivă: în America antebelică era clar că portul de armă era considerat pe scară largă ca având dreptul la o protecție constituțională specială”, a scris VanDyke.
Democrații încearcă să-i lase pe americani fără arme, sfidând constituția
California, condusă de o administrație de stânga radicală, a interzis portul de armă la vedere în comitatele în care populația depășește 200.000 de locuitori, ceea ce include zonele în care locuiește marea majoritate a californienilor.
Un cetățean pe nume Mark Baird a dat inițial în judecată legea în 2019. Cazul său a trecut prin instanțe ani de zile și a fost consolidat de extinderea de către Curtea Supremă a drepturilor oferite de cel de-al Doilea Amendament în 2022.
Această extindere i-a determinat pe judecători să anuleze o serie de legi privind armele de foc inițiate de Democrați în state din întreaga țară.
Curtea Supremă apără dreptul de a purta arme al americanilor
Curtea Supremă este pregătită să ofere îndrumări suplimentare cu privire la limitele noului său test de constituționalitate în două cazuri legate de cel de-al Doilea Amendament în acest mandat, inclusiv atunci când va analiza o altă decizie a celui de-al 9-lea Circuit care a confirmat o lege privind armele de foc din Hawaii.
„În istoria și tradiția națiunii noastre, portul de armă deschis a fost recunoscut pe scară largă ca fiind esențial pentru dreptul garantat de al Doilea Amendament”, a scris VanDyke, invalidând legea Californiei.
„O interdicție asupra a ceea ce se află în centrul celui de-al Doilea Amendament nu este o «povară minimă» asupra dreptului garantat de al Doilea Amendament”, a adăugat el.
VanDyke s-a mai opus statului în ceea ce privește restricțiile privind armele. Anul trecut, VanDyke a provocat agitație când s-a opus unei decizii de menținere a interdicției încărcătoarelor de mare capacitate din California, printr-un videoclip demonstrativ privind armele de foc.
Opinie separată la decizia privitoare la interzicerea armelor în California
Vineri, lui VanDyke i s-a alăturat în majoritate judecătorul de circuit american Kenneth Lee. Într-o opinie separată, Lee a acuzat California că induce în eroare cetățenii din comitatele mici, unde interdicția nu se aplică, cu privire la modul în care pot obține un permis de port-armă deschis.
„Dar acesta pare a fi chiar ideea - California încearcă să ascundă faptul că cetățenii din aceste comitate au dreptul de a purta arma în mod deschis, conform legii”, a scris Lee. „Drepturile noastre constituționale, însă, nu ar trebui să depindă de un test de tipul „Unde e Waldo” (Cartea lui Waldo din 1948 a contestat ideea că administrația publică ar fi neutră din punct de vedere al valorilor și că își desfășoară activitatea detașat, aproape mecanic. El a susținut că funcționarii publici ar trebui să devină agenți ai schimbării activi, informați și cu perspicacitate politică, care să lucreze pentru a proteja respectarea garanțiilor procesuale și accesul publicului la guvernare - n.red.).
Însă instanța a menținut intact regimul de licențiere a portului de armă deschis pentru comitatele mici și a decis că Baird a renunțat la dreptul său de a invoca unele dintre aceste argumente.
Într-o opinie separată, judecătorul de circuit american N. Randy Smith a declarat că colegii săi au interpretat greșit extinderea celui de-al Doilea Amendament al Curții Supreme. „Un stat nu poate interzice portul public de arme de foc prin eliminarea atât a portului deschis, cât și a celui ascuns, dar un stat poate elimina în mod legal o modalitate de a purta arma pentru a proteja și asigura siguranța cetățenilor săi, atâta timp cât aceștia pot purta arme într-un alt mod”, a scris el.
