O curte federală de apel din SUA declară neconstituțională interzicerea armelor din California

O curte federală de apel a decis vineri că interdicția de port de armă în majoritatea părților statului din California încalcă dreptul constituțional de a deține și purta arme, potrivit The Hill.

Cel de-al 9-lea complet al Curții de Apel din Circuitul SUA a votat cu 2-1 decizia care arată că interdicția de a purta arme contravine testului extins al celui de-al Doilea Amendament al Curții Supreme, care impune ca măsurile de control al armelor să fie în concordanță cu tradiția istorică a națiunii de reglementare a armelor de foc.

Judecătorul de circuit american Lawrence VanDyke, scriind în numele majorității, a declarat că este un caz simplu, deoarece portul de armă nu a fost interzis la fondarea națiunii.

„Dimpotrivă: în America antebelică era clar că portul de armă era considerat pe scară largă ca având dreptul la o protecție constituțională specială”, a scris VanDyke.

California, condusă de o administrație de stânga radicală, a interzis portul de armă la vedere în comitatele în care populația depășește 200.000 de locuitori, ceea ce include zonele în care locuiește marea majoritate a californienilor.

Un cetățean pe nume Mark Baird a dat inițial în judecată legea în 2019. Cazul său a trecut prin instanțe ani de zile și a fost consolidat de extinderea de către Curtea Supremă a drepturilor oferite de cel de-al Doilea Amendament în 2022.

Această extindere i-a determinat pe judecători să anuleze o serie de legi privind armele de foc inițiate de Democrați în state din întreaga țară.

Curtea Supremă este pregătită să ofere îndrumări suplimentare cu privire la limitele noului său test de constituționalitate în două cazuri legate de cel de-al Doilea Amendament în acest mandat, inclusiv atunci când va analiza o altă decizie a celui de-al 9-lea Circuit care a confirmat o lege privind armele de foc din Hawaii.

„În istoria și tradiția națiunii noastre, portul de armă deschis a fost recunoscut pe scară largă ca fiind esențial pentru dreptul garantat de al Doilea Amendament”, a scris VanDyke, invalidând legea Californiei.

„O interdicție asupra a ceea ce se află în centrul celui de-al Doilea Amendament nu este o «povară minimă» asupra dreptului garantat de al Doilea Amendament”, a adăugat el.

VanDyke s-a mai opus statului în ceea ce privește restricțiile privind armele. Anul trecut, VanDyke a provocat agitație când s-a opus unei decizii de menținere a interdicției încărcătoarelor de mare capacitate din California, printr-un videoclip demonstrativ privind armele de foc.

Vineri, lui VanDyke i s-a alăturat în majoritate judecătorul de circuit american Kenneth Lee. Într-o opinie separată, Lee a acuzat California că induce în eroare cetățenii din comitatele mici, unde interdicția nu se aplică, cu privire la modul în care pot obține un permis de port-armă deschis.

„Dar acesta pare a fi chiar ideea - California încearcă să ascundă faptul că cetățenii din aceste comitate au dreptul de a purta arma în mod deschis, conform legii”, a scris Lee. „Drepturile noastre constituționale, însă, nu ar trebui să depindă de un test de tipul „Unde e Waldo” (Cartea lui Waldo din 1948 a contestat ideea că administrația publică ar fi neutră din punct de vedere al valorilor și că își desfășoară activitatea detașat, aproape mecanic. El a susținut că funcționarii publici ar trebui să devină agenți ai schimbării activi, informați și cu perspicacitate politică, care să lucreze pentru a proteja respectarea garanțiilor procesuale și accesul publicului la guvernare - n.red.).

Însă instanța a menținut intact regimul de licențiere a portului de armă deschis pentru comitatele mici și a decis că Baird a renunțat la dreptul său de a invoca unele dintre aceste argumente.

Într-o opinie separată, judecătorul de circuit american N. Randy Smith a declarat că colegii săi au interpretat greșit extinderea celui de-al Doilea Amendament al Curții Supreme. „Un stat nu poate interzice portul public de arme de foc prin eliminarea atât a portului deschis, cât și a celui ascuns, dar un stat poate elimina în mod legal o modalitate de a purta arma pentru a proteja și asigura siguranța cetățenilor săi, atâta timp cât aceștia pot purta arme într-un alt mod”, a scris el.