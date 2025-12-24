O creatoare de conținut, arestată în SUA după ce a lovit mortal un pieton în timpul unui live pe TikTok

O creatoare de conținut, în vârstă de 43 de ani, a fost arestată în Statele Unite, după ce a lovit mortal un pieton în timp ce transmitea live pe TikTok. Incidentul a avut loc la începutul lunii noiembrie, într-o suburbie din Chicago, iar anchetatorii consideră că femeia se afla la volan când transmitea live pe rețeaua de socializare, potrivit The Guardian.

Potrivit sursei citate anterior, Tynesha McCarty Wroten, cunoscută online sub pseudonimul „Tea Tyme”, nu ar fi observat bărbatul de 59 de ani, Darren Lucas, care traversa strada. În urma impactului, victima a fost găsită grav rănită de trecători și transportată de urgență la spital, unde a murit la scurt timp după internare, din cauza leziunilor severe.

În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că femeia nu s-a oprit să acorde primul ajutor și și-a continuat drumul, susținând ulterior că nu și-a dat seama ce a lovit. Inițial, Wroten a discutat cu anchetatorii în calitate de martor și a relatat accidentul polițiștilor, fără a fi pusă sub acuzare pe loc.

Totuși, verificările ulterioare au schimbat cursul anchetei. Oamenii legii au descoperit că momentul impactului apare într-un clip video asociat contului său de TikTok, iar în înregistrare se aude vocea femeii, urmată de zgomotul violent al coliziunii.

#BREAKING: TikToker 'Tea Tyme' (Tynesha McCarty-Wroten) arrested for fatally striking pedestrian Darren Lucas, 59, while livestreaming on TikTok in Zion, IL. Cops say she ran red light Nov 3—charges filed. pic.twitter.com/jvrn2h1oWT — Breaking News (@TheNewsTrending) December 24, 2025

După ce ar fi realizat că a lovit „ceva”, femeia s-a îndepărtat de locul accidentului, fără să verifice starea victimei sau să solicite ajutor.

Tynesha McCarty Wroten a fost arestată și este acuzată de omor din culpă și părăsirea locului accidentului. În cazul unei condamnări, femeia riscă o pedeapsă severă, conform legislației americane.

Studiile, citate de The Guardian, realizate de-a lungul anilor arată că utilizarea telefonului mobil la volan crește riscul unor accidente precum cel în care a murit Darren Lucas.

TikTok interzice transmisiunile live ale șoferilor din motive de siguranță, însă această măsură poate fi ocolită prin setarea unui fundal personalizat cu funcția de ecran verde a platformei.