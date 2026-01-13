O barjă plină cu azot s-a scufundat în zona Zimnicea. Autoritățile, acuzate că au ascuns incidentul

O barjă încărcată cu îngrășământ de azot s-a scufundat pe 10 ianuarie în Dunăre, în zona Zimnicea, conform informațiilor obținute de G4Media și confirmate de Căpitănia Giurgiu. Autoritățile nu au făcut public incidentul până pe 13 ianuarie.

Reprezentanții Primăriei Zimnicea nu au oferit inițial un punct de vedere, însă după apelul jurnaliștilor au publicat pe Facebook un mesaj prin care au asigurat că zona este ”în afara oricărui pericol”.

„ÎN AFARA ORICĂRUI PERICOL. Primarul orașului Zimnicea, dl. Petre Pârvu, informează cetățenii că eșuarea barjei Phoenix Jupiter nu pune sub nici o formă în pericol orașul nostru. Barja Phoenix Jupiter, aparținând unui armator român, a eșuat pe 20 decembrie 2025, pe 21 decembrie, ajungând în dreptul orașului Zimnicea. Nava este încărcată cu o cantitate de 1133 tone de îngrășăminte chimice. Începând de săptămâna trecută, barja a început să ia apă, la momentul actual fiind scufundată”, se arată în postarea de pe Facebook.

Reprezentanții primăriei mai spun că organele abilitate monitorizează permanent situația, inclusiv riscul de poluare, iar cercetările zilnice arată că „nu s-a produs poluarea apelor Dunării”. Autoritățile au adăugat că circulația și transportul pe Dunăre nu sunt afectate.

De asemene, în postare se menționează că primarul orașului Zimnicea, Petre Pârvu, urmărește îndeaproape evoluția situației, menținând legătura permanentă cu instituțiile abilitate ale statului român.

Directorul Căpităniei Giurgiu, Florin Oprea, a declarat pentru G4Media că a dat termen de 10 zile armatorului pentru a elibera zona și a curăța locul. Între timp, reprezentanții Apelor Române au prelevat probe din apă pentru analize.

În mai 2025, un accident naval a avut loc pe Dunăre, în apropiere de localitatea Rast, județul Dolj, după ce două ambarcațiuni mici și o barjă s-au ciocnit. Conform ISU Dolj, trei persoane se aflau la bord, iar una a fost recuperată și adusă la mal. La fața locului au fost mobilizați și mai mulți scafandri.

„Pompierii de la ISU Dolj au fost solicitați să intervină la un accident naval produs pe fluviul Dunărea. În eveniment ar fi fost implicate două ambarcațiuni mici și o barjă. Din primele informații, este posibil ca trei persoane să fi fost la bord. Una dintre acestea ar fi fost scoasă la mal de către cetățeni, iar despre celelalte două nu se cunosc date”, anunțau pompierii.