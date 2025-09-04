Social

Un bac s-a scufundat în Dunăre, la câteva secunde după ce un camion a urcat pe el

Un incident naval s-a produs pe brațul Măcin al Dunării Vechi, în apropierea localității Frecăței, județul Brăila, situată în Insula Mare a Brăilei, transmite ISU Brăila. Un bac de dimensiuni reduse s-a scufundat la scurt timp după ce un autocamion încărcat cu floarea-soarelui a fost urcat pe el.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Brăila, vehiculul s-a urcat pe bac pentru a traversa fluviul către localitatea Ostrov, din județul Tulcea. În momentul în care camionul a fost urcat și oprit pe platformă, bacul a început să se încline. Șoferul a reacționat imediat, a ieșit din cabină și a reușit să sară în siguranță înapoi pe mal.

„Un camion încărcat cu floarea-soarelui s-a urcat pe bacul care făcea curse de la Frecăței (Brăila), la Ostrov (Tulcea). În momentul în care a urcat pe bac, iar șoferul a oprit camionul, bacul a început să se încline. Șoferul a sesizat rapid și coborât din cabină și a sărit înapoi pe mal. Celelalte persoane care se aflau pe bac au sărit și ele pe mal. Bacul s-a scufundat cu tot cu camion”, transmite ISU Brăila.

Din fericire, nu au fost raportate victime în urma incidentului

Celelalte persoane aflate pe bac au părăsit, de asemenea, ambarcațiunea înainte ca aceasta să se scufunde împreună cu camionul. Din fericire, nu au fost raportate victime.

Bac scufundat în Dunăre

„În prezent, bacul se află scufundat pe fundul Dunării, în zona Frecăței, cu camionul deasupra lui. Din apă se mai observă doar prelata remorcii”, a explicat Ștefan Stoian, purtător de cuvânt al ISU Brăila.

Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte ale producerii incidentului și să evalueze impactul asupra navigației și mediului.

Acest bac ar putea rămâne mult timp pe fundul Dunării: ISU Brăila, fără echipamentele necesare

În urma unui apel la 112 care anunța producerea unui incident, la fața locului s-a deplasat inspectorul-șef al ISU Brăila, locotenent-colonelul Daniel Sebastian Movileanu, însoțit de o autospecială din dotarea instituției.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au anunțat că nu dispun de echipamentele tehnice necesare pentru a acționa în situația respectivă. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al instituției, Ștefan Stoian.

„Incidentul a fost anunțat la 112, iar la fața locului s-a deplasat actualul inspector șef ISU Brăila, lt.col. Daniel Sebastian Movileanu. La fața locului a ajuns și o autospecială a ISU Brăila, dar s-a constatat că ISU Brăila nu poate interveni cu mijloacele pe care le are în dotare', a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Brăila, Ștefan Stoian.

În prezent, autoritățile investighează condițiile în care s-a petrecut evenimentul.

