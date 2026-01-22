O bandă de copii migranți, implicată într-o serie de infracțiuni la Leipzig

Un val de infracțiuni comise de minori a atras atenția autorităților și a comunității locale din Leipzig, unde un grup format din copii, unii provenind din familii de migranți, este implicat în numeroase fapte violente în mai multe cartiere ale orașului, potrivit analiștilor de la European Conservative.

Poliția a confirmat că situația este monitorizată, însă intervenția este îngreunată de cadrul legal care limitează răspunderea penală în cazul minorilor sub 14 ani.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, grupul este alcătuit din până la 14 membri, componența acestuia schimbându-se frecvent.

Liderii sunt doi frați gemeni în vârstă de 11 ani, originari din Sudanul de Sud, care dețin cetățenie germană. Alți membri ai grupului au origini cecene. Majoritatea copiilor frecventează școala în mod neregulat sau deloc, iar principalul loc de întâlnire identificat de poliție este un loc de joacă din cartierul Grünau.

Un reprezentant al poliției a declarat că minorii implicați „prezintă un potențial ridicat de violență”, menționând că faptele acestora au evoluat „de la conflicte minore la utilizarea cuțitelor, spray-ului cu piper și a altor obiecte periculoase”.

Activitatea infracțională a început în toamna anului 2025, iar de atunci grupul a fost asociat cu peste 150 de incidente. Acestea includ furturi, agresiuni fizice și atacuri asupra unor persoane în vârstă.

Printre victime s-au numărat și elevi ai unei școli Montessori din Leipzig, care au fost amenințați și deposedați de bunuri în drum spre și dinspre școală.

Un comerciant din Leipzig-Grünau a relatat că în mai multe rânduri autorii „au recurs la violență și au ignorat în mod repetat interdicțiile de acces pe proprietăți private”, potrivit informațiilor comunicate de poliție.

Până în prezent, doar un membru al grupului, un adolescent de 15 ani, a fost plasat în arest preventiv temporar, măsura intrând în vigoare la data de 10 decembrie.

Poliția subliniază că legislația germană permite tragerea la răspundere penală doar începând cu vârsta de 14 ani, ceea ce face dificilă sancționarea celor mai tineri membri ai grupului.

„Suntem limitați de lege atunci când vine vorba de copiii sub vârsta răspunderii penale”, au transmis autoritățile, explicând că în aceste cazuri pot fi aplicate doar măsuri de protecție sau intervenții prin serviciile sociale.

Situația are loc într-un context mai amplu de îngrijorări legate de siguranța publică în Leipzig. În luna decembrie, un bărbat de 27 de ani, cetățean sirian, a fost refuzat la intrarea într-un club de noapte pe motiv de capacitate maximă.

La câteva minute după incident, acesta a revenit și a scos o armă de tip AK-47 din haină.

Potrivit autorităților, individul era cunoscut serviciilor de securitate pentru fapte anterioare și a fost eliberat ulterior pe cauțiune, în timp ce ancheta este în desfășurare.

Deși nu au fost trase focuri de armă, cazul a fost menționat de poliție ca exemplu al unor incidente care necesită monitorizare atentă.