Cinci polițiști au fost răniți vineri după ce o ambarcațiune a Poliției Metropolitane s-a izbit de Podul Westminster, unul dintre cele mai circulate poduri peste Tamisa, situat în centrul Londrei. Incidentul s-a produs în timpul unei intervenții de urgență pentru salvarea unei persoane aflate în apă, iar zona a fost securizată imediat după accident, potrivit AFP.

Potrivit Poliției Metropolitane, accidentul s-a produs în jurul orei 15:40, ora locală, când o ambarcațiune a brigăzii fluviale se deplasa către locul unei intervenții.

„În jurul orei 15:40 (17:40 în România), o ambarcaţiune a brigăzii fluviale a Poliţiei Metropolitane a lovit Podul Westminster în timp ce intervenea în urma unei sesizări privind o persoană aflată în apă lângă Battersea”, a arătat instituția într-un comunicat.

În urma impactului, trei polițiști au fost aruncați în Tamisa. Aceștia au fost recuperați rapid de echipajele unor ambarcațiuni aflate în apropiere.

Poliția a adus că „au fost salvaţi de persoane aflate pe alte ambarcaţiuni din apropiere”.

Toți cei cinci agenți implicați în accident au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit comandantului Nick John, unul dintre polițiști a fost externat între timp, în timp ce ceilalți patru au rămas internați.

„Cei patru poliţişti care rămân internaţi au leziuni grave, dar starea lor nu le pune în pericol viaţa”, a declarat acesta.

Autoritățile au anunțat că nicio altă persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Accidentul a avut loc într-una dintre cele mai aglomerate zone turistice din Londra. Podul Westminster face legătura între cele două maluri ale Tamisei, în imediata apropiere a Parlamentului britanic și a turnului cu celebrul ceas Big Ben.

Imaginile difuzate de Sky News au surprins zeci de turiști opriți pe pod, urmărind intervenția echipelor de salvare de pe râu. La scurt timp după accident, autoritățile au evacuat podul și au restricționat circulația pentru a permite desfășurarea operațiunilor.

În zonă au intervenit numeroase echipaje de poliție, ambulanțe și alte vehicule ale serviciilor de urgență, iar un elicopter al poliției a survolat perimetrul pentru a sprijini intervenția.

Poliția Metropolitană a anunțat că investighează circumstanțele producerii accidentului și urmează să stabilească modul în care ambarcațiunea a ajuns să lovească Podul de deasupra râului Tamisa în timpul misiunii de intervenție.