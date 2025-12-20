O actriță celebră, amenințată la metrou. S-a întâmplat în văzul tuturor

Vichi Răileanu a trăit momente tensionate la metrou, după ce un bărbat îmbrăcat în uniformă de pompier a început să o înjure și a fost la un pas de o confruntare fizică. Actrița a spus că și-a păstrat calmul și curajul, evitând o escaladare periculoasă.

Totul s-a întâmplat după ce actrița a coborât din metrou și s-a oprit la o patiserie pentru a-și cumpăra un covrig. În fața sa erau două femei de origine spaniolă, iar pompierul s-a apropiat direct de vitrină, fără să respecte coada. Vichi Răileanu a intervenit pentru a-și păstra locul.

„La un moment dat apare la coadă un tip îmbrăcat într-o uniformă de pompier. Dar nu pompier de teren ci din ăla de instituție publică de tre să aibă orice instituție publică ca să poată funcționa. Nu se pune în spatele meu. Se duce spre vitrină. Eu mă gândesc că nu știe exact ce vrea și nu zic nimic. După ce vânzătoarea termină cu spanioloaicele îl întreabă pe tipul ăsta ce vrea. Într-adevăr, nu e treaba ei să știe ordinea la coadă, deci nu mă supăr pe ea, dar îl bat pe domnu important pe umăr ca să-i spun că eram înaintea lui și că și eu mă grăbesc. El zice că nu-i adevărat. Eu îi zic că: Eram aici când ați ajuns și v-ați și uitat la mine pe furiș de vreo trei ori ca să vedeți dacă zic ceva că vă băgați în față", a scris Vichi, pe Instagram.

Situația a devenit și mai tensionată când pompierul a făcut un pas către ea. Deși simțea teamă, Vichi a găsit curajul să riposteze verbal.

„El începe să se dea la mine, face un pas către mine și mă înjură din nou. Eu deja sunt dincolo de șoc, prind un curaj cretin (deși tremur ca o piftie pe dinăuntru) și fac și eu un pas către el și îl întreb dacă crede că mă sperie ce face el acum cu mine.“

Replica bărbatului a stârnit și mai mult indignarea actriței: acesta a afirmat că femeile din România s-au prea „emancipat” (n.r. emancipat), o afirmație care a amuzat-o pe Vichi.

Fanii actriței i-au scris că au apreciat modul în care a gestionat situația, evidențiind curajul, prezența de spirit și calmul ei.