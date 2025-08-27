Social

Haos la metrou, din nou. Un tren nou a rămas fără pantografe

Haos la metrou, din nou. Un tren nou a rămas fără pantografeSursă foto: Metrorex
Metrorex și Alstom au ajuns în centrul unui scandal, după ce o garnitură nouă s-a stricat între stațiile Dimitre Leonida și Depoul Berceni. Incidentul a avut loc în afara orelor de program, însă a stârnit mari tensiuni între cele două părți.

Trenul produs de Alsyom s-a oprit între stații

Trenul Metropolis Alstom, care nu era conectat la tensiune, era tractat de o locomotivă diesel când pantografele s-au ridicat și s-au rupt, avariind un cablu de comunicații și două jgheaburi de colectare a apei.

Surse din Metrorex susțin că vina este a companiei Alstom, care ar fi trebuit să blocheze pantografele. Mai mult, acestea au lăsat să se înțeleagă că ar fi fost vorba o posibilă eroare de soft.

Alstom

Alstom. Sursa foto: Facebook

Poziția companiei

De partea cealaltă, compania Alstom susține că mecanicul Metrorex a tractat trenul cu pantograful ridicat, încălcând regulile de testare.

În acest context, conducerea Metrorex a decis să ceară companiei franceze Alstom aplicarea garanției de bună execuție pentru trenurile noi destinate Magistralei 5 Drumul Taberei-Iancului.

Alstom a răspuns că această solicitare este ostilă și greu de înțeles, avertizând că ar putea compromite complet realizarea proiectului, conform Profit.ro.

Conflict între Metrorex și Alstom

Legea prevede că garanția de bună execuție poate fi folosită de autoritatea contractantă atunci când contractorul nu își respectă obligațiile, fie că este vorba de calitate, cantitate sau termene.

Aceasta acoperă daunele cauzate autorității, precum întârzierile în lucrări, execuția necorespunzătoare sau rezilierea contractului din culpa contractorului.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor au aflat de situație recent

Conducerea Ministerului Transporturilor a fost informată despre situația trenurilor Metropolis de la Metrorex. Secretarul de stat Ionuț Cristian Săvoiu a confirmat că discuțiile sunt în curs și și-a exprimat speranța că se vor găsi soluții, mai arată sursa.

El a subliniat că prioritară rămâne finalizarea procedurii de testare a garniturilor și punerea lor în circulație în condiții optime.

Proiecte speciale