Nuțu Cămătaru, la un pas să cumpere Steaua. Ce l-a oprit pe interlop

Dumitru Dragomir a povestit la un podcast că Nuțu Cămătaru a fost la un pas să cumpere echipa de fotbal Steaua. Cu toate acestea, în cele din urmă interlopul s-a răzgândit.

În 1990 lui Nuțu Cămătaru i s-ar fi propus să cumpere echipa Steaua. Doar că acesta nu era tocmai elementul lui așa că a refuzat afacerea. Ba chiar ar fi spus că e mai să se implice Gigi Becali în această investiție.

”În anii 1990 Nuțu Cămătaru avea bani. Așa mulți că i-a dat și lui Gigi împrumut. Aș fi vrut să îi am eu în buzunar acum. Deisgur că Gigi i-a dat banii înapoi, dar Nuțu avea forță financiară foarte mare”, a explicat Mitică Dragomir.

Omul de fotbal a mai explicat că el are o impresie foarte bună despre temutul interlop. ”În România, dacă cineva se descurcă trebuie să fie interlop. Sau dacă îți dă unul un pumn și tu i-l dai înapoi sau dacă deranjezi pe cineva devii interlop și te poți duce la pușcărie.

Eu l-am cunoscut pe Nuțu Cămătaru și am o impresie foarte bună despre el. Nu am luat niciodată bani împrumut de la el, dar am o impresie bună, că e un om serios”, a mai spus omul de afaceri.

Cu toate acestea, între actualul patron an FCSB și Nuțu Cămătaru a existat și supărare. Asta pentru că la un moment latifundiarul din Pipera s-a făcut că nu îl mai cunoaște pe interlop.

”El s-a supărat cu Gigi că Gigi a zis într-o declarație că nu-l cunoaște. Și el s-a supărat, pentru că i-a dat bani și acum nu-l mai cunoștea. A greșit Gigi, dar el a vrut să nu fie asociat cu Nuțu Cămătaru. Bine, Gigi face și multe lucruri bune, dar și unele... dă în gard, când nu te aștepți”, a mai spus Mitică Dragomir.