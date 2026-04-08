Procesul de 37 de milioane de euro dintre FCSB și CSA Steaua ar putea fi suspendat

FCSB a cerut suspendarea procesului privind prejudiciul de 37 de milioane de euro în disputa cu CSA Steaua, invocând lipsa motivării într-un dosar conex privind mărcile „Steaua”.

FCSB a solicitat suspendarea procesului în care este vizat un posibil prejudiciu de 37.000.000 de euro, în disputa juridică de lungă durată cu CSA Steaua București. Demersul a fost făcut de avocatul clubului, Adrian Căvescu, care a declarat că solicitarea are legătură cu situația procedurală dintr-un dosar conex privind anularea mărcilor „Steaua”.

Potrivit poziției transmise de reprezentantul juridic, suspendarea ar fi justificată de faptul că nu a fost încă redactată motivarea într-un dosar anterior, care privește acțiunea de anulare a mărcilor asociate clubului din Ghencea.

Adrian Căvescu a spus că FCSB a inițiat o nouă acțiune la Tribunalul București, vizând anularea mărcilor. Astfel, apărătorul clubului a declarat că este posibil ca dosarul privind prejudiciul să fie din nou suspendat, în funcție de evoluția cauzei.

„Am deschis un nou proces pentru anularea mărcilor la Tribunalul București. Cel mai probabil procesul pentru prejudiciu va fi din nou suspendat. După decizia de la Tribunalul București există calea de atac la Curtea de Apel și recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Precedentul proces a durat 9 ani. La următorul termen ar trebui să se accepte cererea de suspendare. Deci dosarul pentru prejudiciu s-ar putea suspenda până se judecă această nouă acțiune de anulare a mărcilor. Da, am depus cerere de suspendare. Unul dintre motive e că nu a fost redactată motivarea în procesul pentru anularea mărcilor. După aceasta se poate recurge la căi extraordinare de contestație în anulare și revizuire. Și mai sunt și alte motive”, a declarat Adrian Căvescu, potrivit fanatik.ro.

În 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat decizia civilă nr. 1.215, prin care a respins recursul formulat de FCSB în litigiul privind palmaresul. Instanța supremă a menținut hotărârea Curții de Apel București și a stabilit că CSA Steaua deține palmaresul aferent perioadei 1947–1998.

Totodată, instanța a reținut că palmaresul nu a fost transferat către AFC Steaua sau către FCSB. Pentru intervalul 2003–2017, FCSB nu deține drepturi asupra palmaresului clubului Armatei, potrivit aceleiași decizii definitive.

La începutul lunii aprilie, Curtea Constituțională a României a respins o solicitare formulată de Gigi Becali, decizie care a consolidat parcursul procesual al cauzei privind prejudiciul invocat de CSA Steaua.

În paralel, ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat că instituția urmărește recuperarea eventualului prejudiciu și că documentele necesare au fost transmise instanțelor. Oficialul a subliniat că decizia finală aparține magistraților și a făcut referire la suma de 37.000.000 de euro aflată în discuție.

„Cei de la Curtea Constituțională au decis ca neconstituționale articolele care au stat la baza în care Steaua a avut câștig de cauză. Acolo subiectul este închis. Steaua a câștigat această dispută, iar în partea cealaltă a încercat să anuleze cadrul în care Steaua a câștigat, Curtea Constituțională nu a dat dreptate celor care au încercat așa ceva. Pare că este un semn bun. Sunt preocupat și pentru acei 37.000.000 de euro. Dacă trebuie să vină la Steaua, să vină, dar asta va decide instanța”, a declarat ministrul Apărării Naționale.