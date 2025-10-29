Numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, criticată de Crin Antonescu
- 29 octombrie 2025, 20:38
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care Oana Gheorghiu este numită vicepremier, în ciuda scandalului provocat de declarațiile ei la adresa președintelui american Donald Trump. Decizia de numire a fost criticată de Crin Antonescu, acuzând guvernul de „iresponsabilitate politică și imaturitate diplomatică”.
Antonescu, despre numirea Oanei Gheorghiu: Guvernul este iresponsabil
Crin Antonescu a criticat decizia de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, afirmând la Realitatea Plus că guvernul dă dovadă de „iresponsabilitate politică și imaturitate diplomatică”.
„Am auzit lucruri foarte bune despre activitatea doamnei Oana Gheorghiu la nivel de ONG, merită toată aprecierea, chiar și recunoștința publică — putea fi decorată de președintele țării. De aici și până la a o propune vicepremier al Guvernului României, pe un om care i-a insultat în bloc pe președintele și vicepreședintele Statelor Unite, este o cale lungă”, a spus acesta.
El a avertizat că o astfel de decizie riscă să afecteze relațiile diplomatice dintre România și Washington. „A pune în pericol relația României cu Statele Unite pentru niște mici prostii electorale, pentru câteva mii de voturi, este cel mai iresponsabil lucru pe care cineva îl poate face”, a mai adăugat fostul candidat la prezidențiale.
Antonescu a afirmat că premierul Ilie Bolojan ar fi urmărit prin această propunere obținerea unui „efect de imagine”. „Eu cred că această idee cu doamna Gheorghiu vicepremier este o operațiune de imagine pe care o încearcă domnul Bolojan. Probabil din motive electorale, pentru susținătorii lor. Dar în felul acesta punem în pericol o relație strategică fundamentală”, a mai spus acesta.
Când va avea loc ceremonia de depunere a jurământului
Ceremonia de depunere a jurământului va avea loc joi, la ora 10.00, la Palatul Cotroceni, în prezența premierului Ilie Bolojan, care a susținut public această nominalizare.
Numirea Oanei Gheorghiu, cunoscută pentru activitatea civică și umanitară din ONG-ul „Dăruiește Viață”, a stârnit reacții puternice în mediul politic și diplomatic, din cauza declarațiilor sale la adresa lui Trump.
Mesajul postat de Oana Gheorghiu
Reamintim că Oana Gheorghiu a publicat un mesaj după momentul în care Volodimir Zelenski fusese mustrat la Casa Albă, în timpul unei întâlniri cu Donald Trump.
„Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om”, a scris aceasta, la momentul respectiv.
