Numele reale ale vedetelor de la Hollywood. Au încercat să le ascundă

Multe vedete au ales să adopte un nume de scenă, fie pentru a fi mai memorabile, fie pentru a se proteja pe ele sau pe familiile lor, sau pur și simplu pentru că numele real nu se potrivea cu imaginea publică pe care o urmăreau. Cu toate acestea, numele lor reale au ieșit la iveală.

Un exemplu foarte mediatizat este Meghan Markle. Publicul o cunoaște drept Ducesa de Sussex, fostă actriță și activistă, dar puțini știu că numele ei complet este Rachel Meghan Markle. Deși „Rachel” era prenumele ei de botez, ea a ales să nu-l folosească public nici măcar în cadrul jurămintelor de la nunta regală, păstrând astfel o parte a identității sale mai private și separate de viața publică.

Miley Cyrus, vedeta pop cunoscută pentru carisma și stilul său nonconformist, se numește Destiny Hope Cyrus. Porecla „Smiley” i-a fost dată de părinți din cauza zâmbetului larg, iar de aici s-a transformat în „Miley”, numele sub care și-a construit întreaga carieră muzicală și cinematografică.

Reese Witherspoon, câștigătoare a mai multor premii Oscar și Golden Globe, e trecută în buletin Laura Jeanne Reese Witherspoon. Numele „Reese” provine de la numele de familie al mamei sale, pe care a ales să-l păstreze ca parte a identității sale artistice.

Un alt exemplu este Brad Pitt, al cărui nume complet este William Bradley Pitt. Deși diferența dintre numele real și cel de scenă este mică, el folosește adesea William sau Bradley în cercul restrâns.

În lumea modei, Gigi Hadid, model internațional recunoscut, s-a născut Jelena Noura Hadid. „Gigi” este o poreclă transmisă din familie, pe care a adoptat-o ulterior ca nume de scenă, pentru că suna mai potrivit și mai memorabil în industria modei.

Cardi B, cunoscută pentru hiturile sale și personalitatea puternică, este de fapt Belcalis Almanzar. Numele de scenă provine dintr-o poreclă de familie – sora ei se numește Hennessy, iar ea a fost numită inițial Bacardi, care ulterior a devenit Cardi B.

Hollywood-ul este plin de exemple similare. Julianne Moore, actriță premiată, se numește Julie Anne Smith, dar a ales să combine numele părinților pentru a evita confuziile cu alte actrițe și pentru a păstra un omagiu familial.

Katy Perry, una dintre cele mai influente cântărețe pop, este în buletin Katheryn Hudson. Alegerea numelui de scenă a fost motivată și de nevoia de a se diferenția de actrița cu același nume din industria muzicală.

Rihanna a renunțat la prenumele Robyn pentru a evita confuzia cu o altă cântăreață și a ales să fie cunoscută sub numele de Rihanna Fenty. Vin Diesel, starul de acțiune, s-a născut Mark Vincent, dar și-a scurtat prenumele și a adăugat „Diesel”, porecla primită de la prieteni pentru energia sa debordantă.

Printre alte exemple notabile se numără Natalie Portman, născută Natalie Hershlag, care și-a schimbat numele pentru a proteja familia și pentru a fi mai ușor de reținut de public, Tom Cruise, al cărui nume real este Thomas Mapother IV; și Pink, artista cunoscută drept Alecia Beth Moore, care a ales un pseudonim mai vibrant și memorabil.

Snoop Dogg s-a născut Calvin Broadus, Elton John este Reginald Kenneth Dwight, iar Adele are numele complet Adele Laurie Blue Adkins.

Aceste schimbări nu sunt doar o strategie de marketing, ci și o modalitate prin care vedetele își modelează identitatea publică, protejează intimitatea și creează o legătură mai puternică cu fanii lor. Fiecare nume de scenă are o poveste, fie inspirată de familie, fie de dorința de a fi unic și memorabil.