Numărul bugetarilor scade față de începutul anului. Ce minister rămâne cel mai mare angajator al statului

Bumărul angajaților din instituțiile publice continuă să scadă, posturile ocupate ajungând în septembrie 2025 la 1.264.845, cu aproape 4.000 mai puține decât în luna anterioară și cu peste 47.000 sub nivelul de la începutul anului, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor.

Peste 63% dintre posturile active se regăseau în administraţia publică centrală, adică 798.365 de angajați, cu 3.464 mai puțini faţă de august. Dintre aceștia, 585.281 lucrau în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat, număr care a scăzut cu 1.467 faţă de luna precedentă.

Cele mai mari structuri de personal se înregistrau la:

Conform datelor MF, în instituţiile finanţate exclusiv din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 8.802 posturi (plus 17). În cele subvenţionate din bugetul de stat și bugetul asigurărilor de șomaj lucrau 43.288 persoane (plus 119). În instituţiile finanţate doar din venituri proprii erau 160.994 angajaţi, în scădere cu 2.133 faţă de luna anterioară.

În septembrie 2025, administraţia publică locală avea 466.480 de salariaţi, cu 492 mai puțini față de august. Dintre aceștia, 285.720 lucrau în instituţii finanţate integral din bugetele locale (minus 450), iar 180.760 în structuri finanţate total sau parţial din venituri proprii (minus 42).

Potrivit ministrului Finanțelor, costurile cu salariile bugetarilor au crescut accelerat în ultimii ani. Alexandru Nazare a precizat, la Digi24, că în 2025 s-a ajuns la o sumă totală de 170 de miliarde de lei, după majorări salariale de peste 40% față de 2022.

„Vă spun că în 2022 erau 117 miliarde, astăzi sunt 170 de miliarde. Deci practic în acest interval, între 2022 şi 2025 avem o creştere de 53 de miliarde, de aproape 43%”, a declarat Alexandru Nazare.

Diferența de 53 de miliarde de lei reprezintă, astfel, o majorare considerabilă în structura cheltuielilor de personal din sectorul bugetar.