Noul șef al Vămilor, anchetat ani de zile de DNA. Dosarul a fost clasat în 2025

Premierul Ilie Bolojan l-a numit, pe 18 septembrie 2025, pe Bogdan Alexandru Bălan în funcția de președinte al Autorității Vamale Române. Numirea a stârnit însă controverse, după ce au apărut informații despre implicarea sa într-un dosar DNA care a vizat, timp de aproape un deceniu, afacerile fostului patron Romprest, Florian Walter. „Dispozițiile legale reținute în cauză ca fiind încălcate de suspecți nu reprezintă, în mod punctual, atribuții de serviciu (...), ci obligații generale, cu caracter personal, nu instituțional”, se precizează în ordonanța de clasare.

Bogdan Alexandru Bălan a fost urmărit de procurorii DNA timp de aproape un deceniu, într-un dosar asociat afacerilor omului de afaceri Florian Walter, fost patron al companiei Romprest, decedat în 2019. Ancheta a vizat activitatea acestuia din perioada în care ocupa o funcție în cadrul ANAF, însă cazul a fost ulterior clasat, potrivit informațiilor publicate de G4Media.ro.

În anul 2016, Bălan făcea parte din echipa de control trimisă de Direcția Operațiuni Intracomunitare la Romprest, moment în care procurorii DNA Ploiești l-au acuzat de abuz în serviciu și fals intelectual. Totuși, anchetatorii au decis ulterior că „dispozițiile legale reținute în cauză ca fiind încălcate de suspecți nu reprezintă, în mod punctual, atribuții de serviciu (...), ci obligații generale, cu caracter personal, nu instituțional”, conform ordonanței de clasare.

Documentul mai subliniază că nu au fost identificate elemente care să confirme existența unei înțelegeri între inspectori și reprezentanții companiilor controlate. De asemenea, lipsesc dovezi privind reaua-credință a funcționarilor sau elemente care să constituie infracțiunea de abuz în serviciu, concluzionând astfel că faptele nu se încadrează penal.

Ancheta privind activitățile economice ale lui Florian Walter a fost gestionată inițial de DIICOT Ploiești, care l-a acuzat pe fostul patron al companiei Romprest de evaziune fiscală și spălare de bani. Componenta dosarului ce privea posibilele legături dintre Walter și mai mulți inspectori ANAF a fost transferată ulterior către DNA, unde investigația a fost coordonată de procuroarea Mihaiela Iorga Moraru.

Ulterior, magistrata a fost la rândul ei acuzată de favorizarea făptuitorului și revocată din funcție de către fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi. Totuși, Înalta Curte de Casație și Justiție a invalidat dosarul împotriva acesteia, stabilind că decizia de revocare nu a fost justificată. În ceea ce privește cazul inspectorilor ANAF, acesta a rămas în gestiunea DNA Ploiești, care, după aproape un deceniu de verificări, a dispus clasarea în mai 2025, invocând lipsa probelor.

La scurt timp după ce a preluat conducerea Autorității Vamale Române, Bogdan Alexandru Bălan a stârnit controverse prin decizia de a o numi pe Irina Tănase, fostă șefă de serviciu în cadrul Direcției Generale a Vămilor, în funcția de director de cabinet. Surse citate de G4Media.ro susțin că Tănase fusese inițial luată în considerare pentru postul de vicepreședinte al instituției, însă a fost respinsă în urma verificărilor efectuate de Guvern.

Irina Tănase a fost inculpată în 2016 în dosarul „Murfatlar”, una dintre cele mai ample anchete de evaziune fiscală din acea perioadă, care viza o rețea formată din oameni de afaceri și funcționari publici. Printre cei trimiși în judecată alături de aceasta s-au numărat Constantin Cîrciumaru, Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea, Gheorghe Cosmin Popescu, Cătălin Florian Vasilescu și Sorin Vasile Săvoiu.

La momentul respectiv, Tănase a fost plasată în arest la domiciliu, iar ancheta DNA a vizat prejudicii de ordinul zecilor de milioane de lei. După ani de procese și amânări succesive, cauza s-a închis, faptele fiind prescrise. Cu toate acestea, readucerea sa într-o poziție-cheie la Vamă a ridicat întrebări serioase privind criteriile de integritate și transparență în selecția conducerii instituției.