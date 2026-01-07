Noul obicei alimentar al Regelui Charles. O schimbare pentru sănătate și energie

Regele Charles a început să includă un prânz ușor în rutina sa zilnică, conform raportărilor recente. La 75 de ani, suveranul era cunoscut pentru obiceiul de a sări peste mesele de prânz, cu excepția situațiilor care impuneau participarea la evenimente oficiale sau îndatoriri regale, potrivit The Telegraph.

De la diagnosticarea și tratamentul pentru cancer, obiceiurile sale alimentare au suferit schimbări. Regele Charles consumă acum, cu „unele rezerve”, jumătate de avocado la prânz pentru a-și menține energia.

„Cu unele rezerve, acum mănâncă ceva la prânz – mai mult un snack”, a declarat o sursă citată de publicație. „El mănâncă acum jumătate de avocado pentru a-și susține energia pe parcursul zilei. Este important, mai ales dacă ai o afecțiune medicală.”

Schimbarea alimentară vine la recomandarea Reginei, a consilierilor săi și a medicilor, care i-au permis să reia un program controlat de angajamente oficiale începând din luna aprilie.

Anterior, monarhul prefera o plimbare alertă în locul prânzului, în special atunci când se afla la reședințele sale mai rurale. Introducerea avocado-ului în dietă se aliniază însă cu preferințele sale pentru alimente ușoare și sănătoase.

De regulă, Regele Charles ia un mic dejun ușor, constând în fructe, ouă sau musli, completate cu semințe de in, potrivit cărții The Palace Papers (2022) scrisă de Tina Brown.

Suveranul acordă, de asemenea, prioritate produselor organice și a menționat anterior că evită carnea și peștele două zile pe săptămână, excluzând lactatele într-una dintre aceste zile.

Avocado-ul, adăugat recent în meniul său, este considerat un „superaliment”, apreciat pentru conținutul său de fibre, nutrienți esențiali și grăsimi sănătoase care oferă energie.

Popularitatea acestui fruct continuă să crească în Regatul Unit, britanicii achiziționând cu 17,4% mai multe avocado-uri în perioada analizată până în aprilie 2024, comparativ cu anul precedent.

Săptămâna trecută, Tom Parker Bowles, critic culinar și autor, a dezvăluit că dieta Regelui Charles este „simplă și sănătoasă”, concentrându-se pe alimente de sezon.

Fiul cel mare al Reginei a descris monarhul ca un „adevărat erou al alimentației”, care promovează sustenabilitatea și în viața alimentară, nu doar în alte domenii.

Parker Bowles a mai precizat că bucătăriile regale sunt adesea pline de „bogăția sezonieră a domeniilor regale”, incluzând carne de vânat, vită, miel, dar și fructe și legume precum mazăre, căpșuni, zmeură și mangold.

„La masa Regelui Charles nu există risipă”, a adăugat criticul culinar.

Prin introducerea prânzului ușor, Regele Charles pare să adopte un echilibru între programul său încărcat și necesitățile alimentare, menținând un stil de viață orientat spre sănătate și sustenabilitate, în acord cu recomandările specialiștilor și ale membrilor familiei regale.