Mărturia surprinzătoare a Reginei Camilla: Am fost agresată

Regina Camilla a rememorat în fața publicului un episod dificil din adolescență, povestind că, pe când avea aproximativ 15–16 ani, un tânăr a agresat-o în timpul unei călătorii cu trenul. Deși a fost puternic speriată, a găsit puterea să riposteze și să scape.

Relatarea a fost făcută într-un interviu difuzat de BBC. Într-o perioadă în care era cunoscută încă drept Camilla Shand, viitoarea regină a călătorit singură cu trenul, moment în care a fost atacată de un bărbat. A reușit să se apere lovindu-l cu pantoful, iar când garnitura a oprit în stația Paddington, a anunțat imediat autoritățile. Agresorul a fost ulterior reținut, însă nu există date certe despre ce s-a întâmplat mai departe cu el. Regina și-a rememorat episodul oferind în cadrul interviului multe detalii.

„Când eram adolescentă, am fost agresată într-un tren. Țin minte cât de furioasă am fost atunci. Era cineva pe care nu-l cunoșteam, citeam o carte, iar acel băiat m-a atacat. M-am apărat și am reușit să scap. Îmi amintesc că, după ce am coborât din tren, mama m-a privit și m-a întrebat: «De ce ai părul atât de ciufulit? De ce îți lipsește un nasture de la palton?» Îmi amintesc furia pe care am simțit-o și care m-a urmărit mulți ani”, a spus regina Camilla, soția regelui Charles al III-lea.

Relatarea a reapărut în atenție odată cu lansarea volumului „Power and the Palace”, semnat de jurnalistul Valentine Low.

Relatarea a devenit cunoscută în cadrul unui program BBC dedicat luptei împotriva violenței asupra femeilor. În aceeași emisiune a fost prezentată și povestea jurnalistului John Hunt, a cărui soție și două fiice — Carol, Louise și Hannah — au fost ucise în 2024 de fostul partener al lui Louise, Kyle Clifford. După tragedie, Hunt și fiica sa rămasă în viață, Amy, au început să se implice activ în campanii de informare și sprijin.

Adresându-se acestuia, regina a spus: „Oriunde s-ar afla familia dumneavoastră, sunt sigură că sunt foarte, foarte mândri de dumneavoastră”.

Un purtător de cuvânt al Palatului a precizat că suverana nu plănuise dinainte să abordeze acest subiect, însă a considerat că dezvăluirea experienței sale ar putea ajuta la înlăturarea rușinii și la încurajarea victimelor să ceară ajutor.

În ultimii ani, Camilla s-a implicat în numeroase campanii dedicate combaterii violenței domestice. Mărturia recent făcută publică despre propria experiență i-a oferit — după cum afirmă — o perspectivă mai profundă asupra acestui fenomen care lovește femei din toate colțurile lumii.