Nord-estul Siriei, din nou sub tensiune. Acuzații grave între Damasc și forțele kurde

Guvernul Siriei a anunțat miercuri că șapte soldați sirieni au fost uciși în urma unui atac cu dronă, despre care afirmă că ar fi fost lansat de Forțele Democratice Siriene (SDF), conduse de kurzi. Incidentul a avut loc în nord-estul țării și riscă să pună în pericol armistițiul convenit recent, după mai multe zile de confruntări armate în regiune, potrivit agenției Reuters.

Potrivit autorităților de la Damasc, atacul s-ar fi produs în timp ce militarii sirieni securizau o bază militară capturată, în care se aflau materiale explozive.

Armata siriană a catalogat evenimentul drept „o escaladare periculoasă”, subliniind că acesta survine într-un moment sensibil, marcat de negocieri pentru menținerea încetării focului.

Forțele Democratice Siriene au respins acuzațiile formulate de guvernul sirian, afirmând că nu au efectuat niciun atac cu dronă. Într-un comunicat, SDF a transmis că explozia ar fi avut loc în momentul în care soldații sirieni manipulau explozibilii aflați în baza respectivă.

Totodată, SDF a acuzat armata siriană de încălcarea armistițiului, susținând că au avut loc atacuri în mai multe zone aflate sub controlul său.

„Nu am desfășurat nicio operațiune militară și nu vom iniția acțiuni armate decât dacă suntem atacați”, a transmis conducerea SDF, reiterând angajamentul față de încetarea focului acceptată anterior.

După o serie de avansuri rapide ale trupelor guvernamentale, autoritățile siriene au anunțat marți că au ajuns la o înțelegere preliminară cu SDF pentru un armistițiu de patru zile.

Scopul acestuia este stabilirea unui plan prin care forțele kurde să fie integrate în structurile statului central. În lipsa unui acord, guvernul a avertizat că ar putea lansa o ofensivă asupra ultimelor două mari orașe aflate sub controlul SDF, Hasakah și Qamishli.

🚨 Breaking : Under the watch of the Kurdistan Regional Government (KRG) in Iraq, buses and vehicles today transported hundreds of fighters from Bashur (Iraqi Kurdistan) into Hasakah, Syria, to reinforce the militias there. This represents a clear violation of the ceasefire, a… pic.twitter.com/WJsOOoTtd0 — Omar Alhariri (@omar_alharir) January 21, 2026

Regiunea de nord-est a Siriei, situată între granițele cu Turcia și Irak, este una strategică, având atât populație arabă, cât și kurdă, și concentrând o mare parte din resursele energetice ale țării.

Statele Unite, care au sprijinit SDF în lupta împotriva grupării Stat Islamic în urmă cu un deceniu, au cerut marți ca formațiunea kurdă să accepte propunerea guvernului sirian.

Washingtonul a precizat că motivele colaborării sale cu SDF „au expirat”, însă și-a exprimat îngrijorarea față de soarta miilor de militanți ai Statului Islamic și a civililor reținuți în centrele păzite de SDF.

În paralel, președintele Turciei, Tayyip Erdogan, a declarat miercuri că SDF trebuie „să depună armele și să se autodizolve” pentru a evita noi vărsări de sânge. Ankara consideră SDF afiliată Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), organizație aflată în conflict de zeci de ani cu statul turc.

Reporterii Reuters aflați în nord-estul Siriei au relatat că, miercuri, trupele guvernamentale erau poziționate în afara orașelor Hasakah și Qamishli. În seara precedentă, au fost observate convoaie de tancuri, vehicule militare și autobuze cu luptători, aduse ca întăriri.

Avansul trupelor a fost însă oprit temporar după anunțarea armistițiului, urmând ca deciziile ulterioare să depindă de răspunsul SDF la propunerea autorităților de la Damasc.