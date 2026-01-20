Armistițiul din Siria, sub semnul întrebării. Luptele au for reluate în nord

Încetarea focului în Siria rămâne extrem de vulnerabilă după întâlnirea de luni, de la Damasc, dintre președintele interimar Ahmad al-Sharaa și Mazloum Abdi, comandantul Forțele Democratice Siriene (SDF), formațiune condusă de kurzi, potrivit Reuters.

Potrivit agențiilor internaționale de presă, întrevederea nu a dus la rezultate concrete, iar climatul negocierilor a fost unul dificil. Mazloum Abdi nu a transmis un punct de vedere oficial după întâlnire, însă surse kurde citate de AFP și Reuters au afirmat că negocierile „nu au decurs bine”. Nemulțumirile vizează termenii încetării focului în Siria, considerați insuficient clarificați de liderul SDF. Acesta ar fi solicitat timp suplimentar pentru consultări cu propriii comandanți și a reluat propunerea ca SDF să fie integrată în armata siriană sub forma unor unități distincte, nu ca luptători individuali.

Deși duminică cele două părți conveniseră asupra unei încetări imediate a focului în Siria, luni seară au apărut informații despre noi confruntări. Un corespondent AFP a semnalat bombardamente intense în orașul Raqqa, din nordul țării. Ministerul sirian al Apărării a anunțat ulterior oprirea luptelor, fără a furniza alte detalii.

SDF a transmis, într-o postare pe Facebook, că au avut loc „ciocniri violente” în apropierea închisorii Al-Aqtan din Raqqa, unde sunt încarcerați membri ai organizației teroriste Stat Islamic. Potrivit SDF, situația reprezintă un risc major pentru securitate. Un jurnalist al Associated Press a observat, de asemenea, un convoi militar american în zonă.

Tensiunile au fost amplificate de evadarea unor luptători IS dintr-o închisoare din localitatea Shaddadeh, situată la aproximativ 50 de kilometri de granița cu Irakul. Guvernul sirian și SDF s-au acuzat reciproc pentru incident. Presa kurdă a relatat că aproximativ 1.500 de deținuți ar fi reușit să fugă, informație care nu a fost confirmată oficial.

Autoritățile au instituit o stare de asediu în zonă, iar armata siriană a anunțat că va acționa pentru recapturarea evadaților. În prezent, SDF controlează peste zece centre de detenție în nord-estul Siriei, unde sunt închiși aproximativ 9.000 de foști membri IS.

Armistițiul anunțat de guvern cu Forțele Democratice Siriene a fost prezentat drept un pas decisiv după înaintarea trupelor guvernamentale în zonele controlate de kurzi, în contextul luptei pentru recâștigarea controlului asupra întregii țări. Autoritățile siriene au declarat duminică un armistițiu cu SDF, afirmând că au preluat aproape complet controlul asupra țării și că forțele conduse de kurzi, care au dominat nord-estul Siriei timp de peste un deceniu, vor fi desființate, potrivit The Guardian.

Anunțul venise după escaladarea tensiunilor la începutul lunii, când armata a lansat o ofensivă majoră spre est. După primele confruntări de pe o linie a frontului extrem de tensionată din estul provinciei Alep, SDF par să se fi retras în mare parte. La câteva ore după comunicatul guvernului, Mazloum Abdi a confirmat acordul într-o declarație video, precizând că SDF a acceptat înțelegerea, care prevede retragerea din provinciile Raqqa și Deir el-Zour „pentru a opri vărsarea de sânge”.

„Vom explica termenii acordului oamenilor noștri în zilele următoare”, a spus acesta.

Ministerul sirian al Apărării a transmis că a ordonat încetarea luptelor pe toate liniile frontului imediat după anunțarea acordului.

Emisarul american Tom Barrack s-a întâlnit duminică cu al-Sharaa, în timp ce forțele guvernamentale înaintau în Raqqa și în provincia Deir el-Zour. Potrivit informațiilor, Abdi a participat la discuții prin telefon. Barrack a salutat acordul, afirmând că acesta va conduce la „un dialog și o cooperare reînnoite pentru o Sirie unificată”, înaintea negocierilor privind implementarea integrării.

„Acest acord și acest armistițiu reprezintă un moment de cotitură esențial, în care foști adversari aleg parteneriatul în locul divizării”, a scris Barrack într-o postare pe platforma X.

Înțelegerea prevede desființarea SDF și integrarea luptătorilor săi în armata și forțele de securitate siriene, iar unii oficiali militari și civili de rang înalt ar urma să primească funcții importante în instituțiile statului.

SDF trebuie să cedeze provinciile Raqqa și Deir el-Zour armatei siriene și guvernului, precum și punctele de frontieră și câmpurile de petrol și gaze. Provincia Hassakah, considerată nucleul populației kurde, ar urma să transfere către Damasc doar administrația civilă, în timp ce agențiile conduse de kurzi care gestionau închisori și tabere cu mii de membri ai Stat Islamic și familiile acestora vor fi preluate de autoritățile centrale.â Nu a fost stabilit un calendar clar pentru aplicarea prevederilor. Al-Sharaa a declarat că implementarea va fi treptată, începând cu încetarea ostilităților.