Nominalizările SAG Awards 2026. Record de nominalizări pentru „One battle after another”

Nominalizările pentru ediția din 2026 a premiilor Actor Awards, cunoscute anterior drept Screen Actors Guild Awards, au confirmat supremația producțiilor în limba engleză în actualul sezon al premiilor. Anunțul selecțiilor pentru film și televiziune a fost făcut de Janelle James, vedeta serialului „Abbott Elementary”, și Connor Storrie, protagonist în „Heated Rivalry”, potrivit Variety. Filmul de acțiune regizat de Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, a intrat în istoria ceremoniei, obținând un număr record de șapte nominalizări.

Producția distribuită de Warner Bros. a primit nominalizări atât pentru distribuția colectivă și echipa de cascadori, cât și cinci selecții individuale pentru interpretare, prin Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti, Benicio Del Toro, Sean Penn și Teyana Taylor. Warner Bros. s-a impus și la nivel de studio, cu un total de 12 nominalizări pentru patru titluri, fiind urmat de Focus Features cu șase, A24 cu patru și Netflix cu trei.

Pe poziția a doua s-a clasat Sinners, regizat de Ryan Coogler, care a obținut cinci nominalizări, egalând astfel al doilea cel mai mare total din istoria SAG. Cele două filme se vor confrunta în cursa pentru cea mai bună distribuție cu producții precum drama „Frankenstein” a lui Guillermo del Toro, filmul „Hamnet” al lui Chloé Zhao și comedia neagră „Marty Supreme” de Josh Safdie.

„Sinners” a produs una dintre surprizele majore prin nominalizarea la categoria distribuție de cascadori, depășind titluri considerate favorite, precum „Superman” al DC Studios sau „Wicked: For Good” al Universal. Filmul lui Coogler a mai fost remarcat prin nominalizări individuale pentru Michael B. Jordan (actor principal), Miles Caton (rol secundar) și Wunmi Mosaku (rol secundar feminin), precum și printr-o selecție pentru distribuție.

Potrivit Variety, pe măsură ce sezonul avansează, rivalitatea dintre „One Battle After Another” și „Sinners” începe să amintească de duelul „La La Land” – „Moonlight” din 2016: un film care a dominat prin recorduri și altul care ar putea deveni favorit în cursa pentru Oscar.

Leonardo DiCaprio și Michael B. Jordan sunt însoțiți de câștigătorul recent al Critics Choice, Timothée Chalamet („Marty Supreme”), Ethan Hawke („Blue Moon”) și Jesse Plemons („Bugonia”). În schimb, Wagner Moura a lipsit din listă, interpretarea sa apreciată din thrillerul brazilian „The Secret Agent” nereușind să convingă juriul.

Această omisiune a reflectat o tendință mai amplă: excluderea completă a filmelor în limbi străine din categoriile de interpretare. Cel mai afectat a fost filmul norvegian „Sentimental Value” al lui Joachim Trier, care nu a primit nicio nominalizare, deși existau așteptări mari pentru Renate Reinsve și pentru actorii Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas și Elle Fanning.

Eliminarea lui Reinsve a deschis competiția pentru Cea mai bună actriță. Emma Stone a obținut o nouă nominalizare pentru „Bugonia”, iar Kate Hudson a primit prima sa nominalizare individuală la SAG, la 25 de ani după „Almost Famous”, pentru rolul din „Song Sung Blue”. Ele li se alătură favoritelor Jessie Buckley („Hamnet”) și Rose Byrne („If I Had Legs I’d Kick You”). Cynthia Erivo a lipsit din nou pentru rolul din „Wicked: For Good”, atenția mutându-se acum spre lista lungă BAFTA.

La roluri secundare masculine, Miles Caton a fost remarcat pentru debutul său în „Sinners”, alăturându-se lui Del Toro și Penn din „One Battle After Another”, lui Paul Mescal („Hamnet”) și lui Jacob Elordi („Frankenstein”). La categoria feminină, Wunmi Mosaku a primit un impuls important, fiind nominalizată alături de Odessa A’zion („Marty Supreme”), Ariana Grande („Wicked: For Good”), Amy Madigan („Weapons”) și Teyana Taylor.

De la introducerea categoriei Cea mai bună distribuție în 1995, doar patru filme au câștigat Oscarul pentru Cel mai bun film fără o nominalizare SAG la această categorie. De asemenea, suprapunerea dintre nominalizările SAG și Oscar la actorie a atins, din 2009, o rată medie de 80%.

În televiziune, The Studio a condus clasamentul cu cinci nominalizări, inclusiv pentru distribuție și interpretările lui Seth Rogen, Ike Barinholtz, Kathryn Hahn și Catherine O’Hara. Netflix a fost lider la nivel de rețea, cu 12 nominalizări, urmat de Apple TV cu nouă și HBO Max cu opt. Ultimul sezon din „Stranger Things” și serialul „Andor” au fost omise, în timp ce „Landman” și „The Diplomat” au fost recunoscute.

Perioada de eligibilitate a inclus producțiile lansate între 1 ianuarie și 31 decembrie 2025. Votul final se va desfășura între 14 ianuarie și 27 februarie, iar cea de-a 32-a ediție a premiilor Actor Awards, organizată de SAG-AFTRA, va fi transmisă în direct pe Netflix pe 1 martie.