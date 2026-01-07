Monden

În culisele Las Fierbinți. Bobiță, văzut de Mihai Bobonete după 15 ani

Comentează știrea
În culisele Las Fierbinți. Bobiță, văzut de Mihai Bobonete după 15 aniBobonete. Sursa foto Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

De peste un deceniu și jumătate, Mihai Bobonete aduce zâmbete telespectatorilor prin rolul său emblematic, Bobiță, în serialul „Las Fierbinți”. Acest personaj nu este doar un simplu rol, ci un reper al comediei românești, care a definit stilul și cariera actorului.

Bobobete, despre rolul din Las Fierbinți

„Bobiță e aproape ca un corset pe care îl îmbrac dimineața și îl dezbrac când se termină ziua de filmare. Te miști în el cum îți permite corsetul și faci tot ce poți să faci în elasticitatea sau rigiditatea lui”, a spus actorul, descriind cum se raportează la personaj după 15 ani de filmări constante.

Bobonete și Mihai Rait

Bobonete și Mihai Rait. Sursa foto Arhiva EVZ

Serialul, difuzat pe PRO TV, a transformat viața lui Bobonete, oferindu-i atât recunoaștere, cât și libertatea de a-și dezvolta proiecte paralele, de la stand-up la podcast-uri și emisiuni de televiziune. El a spus că în centrul succesului se află relația cu colegii săi, mai ales cu Mihai Rait, care interpretează pe Dorel.

„Mihai Rait e celălalt nume al meu, așa cum pe Mihai Rait îl mai cheamă și Mihai Bobonete”, a spus juratul de la Românii au talent.

Obiectele banale din casă care conțin microplastice. Pot declanșa afecțiuni grave
Obiectele banale din casă care conțin microplastice. Pot declanșa afecțiuni grave
O nouă escrocherie a luat amploare. Bilete de avion la preț redus care nu există
O nouă escrocherie a luat amploare. Bilete de avion la preț redus care nu există

Cum a ajuns actor

Inițial, drumul lui Mihai nu părea să ducă către actorie. Bobonete a început Facultatea de Electrotehnică, însă pasiunea pentru umor și interpretare a fost mereu prezentă în viața sa. Acesta a povestit cum a ajuns actor.

„Eu oricum o făceam pe actorașul pe la mesele alea de 3-5-8 sau de Rentz… cochetam cu treaba asta și făceam prietenii să râdă cu fiecare ocazie”, își amintește actorul. Experiențele timpurii în spectacole improvizate și jocurile din căminul facultății au fost primele semne că scena îi va deveni a doua casă.

mihai bobonete

Sursa foto Facebook

Transformarea sa în actor profesionist a fost marcată de întâlniri decisive și pierderi personale, care l-au determinat să se mute la București și să urmeze oportunitățile în actorie. Bobonete a spus că aceste momente au conturat nu doar alegerile sale profesionale, ci și maturizarea sa ca artist.

Bobonete, un program încărcat

Chiar dacă Bobiță pare acum parte din identitatea lui, Bobonete a recunoscut că rolul vine și cu provocări. Adaptarea la așteptările publicului și menținerea constanței comediei în fiecare episod presupun o disciplină constantă. Actorul a dezvăluit că există momente în care a uitat să „dezbrace” personajul după filmări, rămânând cu trăsăturile lui Bobiță și în afara platoului.

Pe lângă „Las Fierbinți”, Mihai Bobonete are un program încărcat, fiind jurat la „Românii au talent”, prezentând show-uri de stand-up și producând podcast-uri. Actorul a spus că are un program încărcat, dar că nu uită niciodată să petreacă timp cu familia.

„Dacă nu aș petrece suficient timp cu familia, să stai să te conectezi cu ei, să auzi ce spun, să înțelegi, să sprijini, să iubești și să fii iubit… atunci nu aș putea să fac nimic din activitățile de mai sus”, a spus el pentru Viva.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:45 - În culisele Las Fierbinți. Bobiță, văzut de Mihai Bobonete după 15 ani
23:31 - Inteligența Artificială în sănătate. Progrese spectaculoase, dar și riscuri reale
23:21 - Noul obicei alimentar al Regelui Charles. O schimbare pentru sănătate și energie
23:14 - Universitatea din București a contribuit la o cercetare care rescrie istoria dinozaurilor cu coarne din Europa
23:01 - Obiectele banale din casă care conțin microplastice. Pot declanșa afecțiuni grave
22:54 - Sfântul Niceta de Remesiana, un apostol al stră-românilor

HAI România!

Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a

Proiecte speciale