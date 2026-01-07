În culisele Las Fierbinți. Bobiță, văzut de Mihai Bobonete după 15 ani

De peste un deceniu și jumătate, Mihai Bobonete aduce zâmbete telespectatorilor prin rolul său emblematic, Bobiță, în serialul „Las Fierbinți”. Acest personaj nu este doar un simplu rol, ci un reper al comediei românești, care a definit stilul și cariera actorului.

„Bobiță e aproape ca un corset pe care îl îmbrac dimineața și îl dezbrac când se termină ziua de filmare. Te miști în el cum îți permite corsetul și faci tot ce poți să faci în elasticitatea sau rigiditatea lui”, a spus actorul, descriind cum se raportează la personaj după 15 ani de filmări constante.

Serialul, difuzat pe PRO TV, a transformat viața lui Bobonete, oferindu-i atât recunoaștere, cât și libertatea de a-și dezvolta proiecte paralele, de la stand-up la podcast-uri și emisiuni de televiziune. El a spus că în centrul succesului se află relația cu colegii săi, mai ales cu Mihai Rait, care interpretează pe Dorel.

Inițial, drumul lui Mihai nu părea să ducă către actorie. Bobonete a început Facultatea de Electrotehnică, însă pasiunea pentru umor și interpretare a fost mereu prezentă în viața sa. Acesta a povestit cum a ajuns actor.

„Eu oricum o făceam pe actorașul pe la mesele alea de 3-5-8 sau de Rentz… cochetam cu treaba asta și făceam prietenii să râdă cu fiecare ocazie”, își amintește actorul. Experiențele timpurii în spectacole improvizate și jocurile din căminul facultății au fost primele semne că scena îi va deveni a doua casă.

Transformarea sa în actor profesionist a fost marcată de întâlniri decisive și pierderi personale, care l-au determinat să se mute la București și să urmeze oportunitățile în actorie. Bobonete a spus că aceste momente au conturat nu doar alegerile sale profesionale, ci și maturizarea sa ca artist.

Chiar dacă Bobiță pare acum parte din identitatea lui, Bobonete a recunoscut că rolul vine și cu provocări. Adaptarea la așteptările publicului și menținerea constanței comediei în fiecare episod presupun o disciplină constantă. Actorul a dezvăluit că există momente în care a uitat să „dezbrace” personajul după filmări, rămânând cu trăsăturile lui Bobiță și în afara platoului.

Pe lângă „Las Fierbinți”, Mihai Bobonete are un program încărcat, fiind jurat la „Românii au talent”, prezentând show-uri de stand-up și producând podcast-uri. Actorul a spus că are un program încărcat, dar că nu uită niciodată să petreacă timp cu familia.