Sfârșitul unei povești de dragoste ca-n povești. Divorțul oficial al lui Kidman și Urban surprinde fanii

Nicole Kidman și Keith Urban au divorțat oficial, punând capăt căsniciei lor de aproape două decenii. Decizia marchează sfârșitul unuia dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea divertismentului internațional, potrivit WDTv.

Un judecător din Nashville, Tennessee, a emis marți o hotărâre prin care a dizolvat căsnicia actriței câștigătoare a unui Oscar și a cântărețului de muzică country, laureat al unui premiu Grammy.

Judecătoarea Stephanie J. Williams a precizat într-un document depus la tribunal că acordurile privind împărțirea bunurilor și custodia copiilor sunt suficiente și, pe baza acestora, a acordat divorțul.

În document, Williams a menționat că „există diferențe ireconciliabile între părți, care ar face continuarea căsătoriei imposibilă și impracticabilă”.

Atât Kidman, cât și Urban au renunțat la dreptul de a se prezenta la audiere. Mesajele trimise reprezentanților lor pentru a obține comentarii nu au primit răspuns imediat.

Nicole Kidman a depus cererea de divorț în luna septembrie a anului trecut. În cerere, cei doi au menționat că se confruntă cu „dificultăți conjugale și diferențe ireconciliabile”. Potrivit documentelor, toate problemele legale legate de bunuri și custodie au fost rezolvate și semnate în ziua depunerii cererii.

Statul Tennessee impune o perioadă de așteptare de 90 de zile pentru cuplurile cu copii minori înainte ca divorțul să poată fi finalizat. Kidman și Urban, ambii în vârstă de 58 de ani, au împreună două fiice adolescente.

Planul convenit de cuplu prevede că Kidman va fi părintele principal al copiilor și că familia va continua să locuiască în Nashville, unde au trăit pe parcursul căsniciei.

Cererea specifică, de asemenea, că niciunul dintre părinți nu va solicita pensie alimentară și că bunurile comune vor fi împărțite aproximativ egal.

Nicole Kidman și Keith Urban sunt două dintre cele mai mari vedete australiene din ultimele decenii. Cei doi s-au cunoscut în Los Angeles în 2005 și s-au căsătorit la Sydney în 2006.

Pe parcursul căsniciei, cuplul a fost prezent frecvent la evenimente publice și ceremonii internaționale. Urban a însoțit-o pe Kidman la Oscaruri, iar actrița a participat la evenimente muzicale precum Academy of Country Music Awards.

Deși cuplul a recunoscut public unele dificultăți în relație, semnele vizibile ale unui divorț iminent au fost puține până la depunerea cererii.

Aceasta a fost prima căsătorie pentru Urban și a doua pentru Kidman, care a fost căsătorită anterior cu Tom Cruise între 1990 și 2001 și are doi copii mai mari din acea căsătorie.

Divorțul oficial al lui Nicole Kidman și Keith Urban marchează finalul unei căsnicii care a durat aproape două decenii și a fost urmărită constant de presa internațională. Decizia judecătorească clarifică aspectele legale și custodiale, oferind o structură clară pentru viitorul celor două fiice ale cuplului.