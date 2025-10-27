Noi măsuri împotriva violenței domestice. Pedepse majorate pentru încălcarea ordinelor de protecție

Un proiect legislativ de importanță majoră pentru combaterea violenței domestice a primit luni vot favorabil în Senat, fiind adoptat cu 120 de voturi „pentru”. Inițiativa prevede, printre alte modificări, extinderea automată a duratei ordinului de protecție provizoriu până la pronunțarea soluției în primă instanță privind cererea pentru emiterea ordinului de protecție, precum și sancțiuni mai dure pentru agresorii recidiviști. Actul normativ aduce completări Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Conform prevederilor adoptate, „în situația înaintării ordinului de protecție provizoriu (...), durata inițială pentru care a fost dispus se prelungește, de drept, până la soluționarea în primă instanță a cererii pentru emiterea ordinului de protecție”.

Proiectul stipulează că „procurorul comunică acest lucru de îndată unității de poliție care a înaintat ordinul de protecție provizoriu, care ia măsuri pentru informarea imediată a persoanelor ce făceau obiectul acestuia”.

Tot prin acest proiect este eliminată posibilitatea ca victima să își retragă cererea pentru ordinul de protecție, atunci când aceasta a fost depusă în numele său de către procuror, autoritățile locale competente sau furnizorii acreditați de servicii sociale. De asemenea, se majorează pedepsele aplicate celor care încalcă ordinul de protecție, dacă aceștia au mai comis anterior fapte similare.

Textul legislativ prevede că „dacă faptele (...) sunt săvârșite de o persoană care a mai comis anterior o infracțiune de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecție sau prin ordinul de protecție provizoriu, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate”.

În plus, la expirarea ordinului, victima sau instituțiile abilitate pot solicita emiterea unui nou ordin, dacă există indicii privind riscul continuării violenței.

În situația lipsei unei evaluări a riscului de recidivă realizate de serviciul de probațiune, instanța va realiza propria analiză pe baza probelor existente la dosar. Proiectul elimină retragerea plângerii penale în cazurile de loviri sau vătămare corporală din culpă comise împotriva unui membru de familie, stabilind că „în cazul infracțiunilor prevăzute în art. 193 și art. 196 din Codul Penal, săvârșite asupra unui membru de familie, retragerea plângerii penale nu produce efecte”.

Potrivit senatoarei USR Ana-Cynthia-Ioana Păun, proiectul „aduce mai multă coerență în protejarea victimelor violenței domestice, clarifică procedurile legate de ordinele de protecție și întărește răspunsul statului în fața agresiunii”. Ea a subliniat că „este o completare absolut firească a unui cadru legislativ pe care îl construim treptat cu fiecare inițiativă, care pune siguranța înaintea birocrației”.

Senatorul POT Gheorghe Vela a arătat că proiectul „consolidează din nou cadrul legal privind protecția victimelor violențe domestice și asigură măsuri mai rapidă mai ferme și mai eficiente de intervenție”. La rândul ei, senatoarea PSD Victoria Stoiciu a atras atenția asupra gravității fenomenului, menționând numărul ridicat de victime și afirmând că „această lege este urmare a recomandărilor primite de la Avocatul Poporului și este un pas concret către o Românie care protejează, nu doar constată”.

Senatorul din grupul Pace - Întâi România, Liviu-Iulian Fodoca, a remarcat persistența fenomenului, precizând că „după 35 de ani e timpul ca statul român să nu mai reacționeze doar la durere, ci să construiască prevenție, echilibru și respect în fiecare familie”.

Președinta Comisiei speciale România fără violență domestică, Alina Gorghiu, a arătat că adoptarea acestor modificări duce la „întărirea protecției reale” a victimelor și la eliminarea „portițelor legale care îi favorizau pe agresori”. Ea a transmis că „este un pas important înainte - un semnal clar că vocea victimelor se aude în Parlament, iar legile României se schimbă pentru a le oferi protecție reală și sprijin concret”.

Gorghiu a subliniat că „prin aceste modificări, întărim protecția reală a victimelor, închidem portițele legale care îi favorizau pe agresori și aducem legea în acord cu realitatea și cu standardele europene privind protecția victimelor violenței domestice”. Ea a reafirmat sprijinul pentru adoptarea finală a legii, precizând că „fiecare femeie, fiecare copil, fiecare victimă a violenței domestice merită protecție, sprijin și o voce care să fie auzită”.

Senatul a fost prima cameră sesizată, iar decizia finală aparține Camerei Deputaților.