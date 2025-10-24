Politica

Nicușor Dan, prezent la ceremonia Universității „Alexandru Ioan Cuza” cu prilejul aniversării de 165 de ani

Nicușor Dan, prezent la ceremonia Universității „Alexandru Ioan Cuza" cu prilejul aniversării de 165 de ani
Președintele Nicușor Dan a sosit vineri la Iași, venind direct de la Bruxelles, pentru a participa la ceremonia festivă dedicată împlinirii a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza”. În aceeași zi, șeful statului va vizita și compania „Antibiotice Iași”.

Nicușor Dan, prezent la ceremonia aniversară a Universității „Alexandru Ioan Cuza”

Președintele Nicușor Dan a sosit vineri la Iași, venind direct de la Bruxelles cu un avion militar C-27J Spartan, după ce a participat la reuniunea Consiliului European. Aeronava a aterizat la Iași la ora 13.00.

În cursul zilei de vineri, președintele va participa la ceremonia dedicată aniversării a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza”, va vizita compania „Antibiotice Iași” și va avea întâlniri cu oameni din industria de afaceri locală, precum și cu primarul și președintele Consiliului Județean.

Președintele a fost huiduit la sosirea în fața Teatrului Național din Iași

Zeci de persoane l-au huiduit pe șeful statului la sosirea în fața Teatrului Național din Iași. Unele persoane au strigat „Ruşine”, „Trădătorule” și „Pleacă în Ucraina”, iar un bărbat l-a catalogat drept „cel mai slab președinte”. Nicușor Dan le-a făcut cu mâna protestatarilor, după care a intrat în clădirea Teatrului Național.

Nicușor Dan, reacție când a fost huiduit la Iași

Pe parcursul zilei, Nicușor Dan va vizita compania „Antibiotice Iași” și va avea o întâlnire cu echipa MAVIS Artificial Heart de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, întâlnire programată la ora 16.00.

Nicușor Dan va participa la  întâlniri cu autoritățile și afaceriștii din Iași

La ora 17.00, președintele Nicușor Dan va participa, în format de videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing), întâlnire dedicată statelor care sprijină Ucraina în războiul provocat de Rusia.

Începând cu ora 19.00, șeful de stat are programate întâlniri separate cu reprezentanții mediului de afaceri, cu primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, și cu președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

