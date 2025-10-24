De ce nu vrea Nicușor Dan referendum pe tema pensiilor speciale

Președintele României, Nicușor Dan, respinge ideea organizării unui referendum privind pensiile magistraților, susținând că în societate există deja un consens că este anormal ca pensia să fie egală cu salariul. Șeful statului cere o soluție echilibrată și definitivă, prin dialog între Guvern, CSM și reprezentanții magistraților.

Aflat la Bruxelles, președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă ar considera oportună organizarea unui referendum pe tema pensiilor magistraților, după decizia recentă a Curții Constituționale (CCR).

Șeful statului a răspuns că un astfel de demers nu se justifică, întrucât în societate nu există opinii radical opuse pe acest subiect.

El a adăugat că, în opinia sa, există un acord general asupra faptului că actualul sistem de pensii pentru magistrați este dezechilibrat.

„Suntem cu toții de acord că e anormal ca, în orice domeniu de activitate, pensia să fie cât salariul, pentru că încurajezi oamenii să iasă la pensie când pot să mai muncească pentru societate”, a explicat președintele.

Șeful statului a precizat că nu există o dezbatere autentică nici în spațiul public, nici în interiorul clasei politice. Potrivit lui, în ceea ce privește pensiile magistraților, discuția nu este una de principiu, ci una de detaliu.

„Există un acord politic, mai departe există niște chestiuni de nuanțe, și nuanțele niciodată nu pot să le tranșezi cu un referendum. Există chestiuni de nuanțe pentru cât de lungă să fie perioada de tranziție, există chestiuni de nuanță despre cât de mult să fie raportul între pensie și salariu, și astea trebuie rezolvate într-o discuție între actorii relevanți și inclusiv reprezentanții magistraților”, a declarat președintele.

În viziunea lui Nicușor Dan, soluția trebuie negociată și stabilită instituțional, printr-un dialog între Guvern, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și alte instituții implicate.

Nicușor Dan a precizat că a avut deja o discuție informală cu reprezentanți ai sistemului judiciar și ai Executivului, în încercarea de a găsi un teren comun.

„Am avut o discuție informală cu reprezentanți ai magistraților, inclusiv oameni din CSM și reprezentanți ai Guvernului, în care să încerc să mediez între pozițiile pe multe chestiuni opuse ale unora și ale altora. A fost o discuție foarte consistentă. Și cred că acum, după decizia CCR, este nevoie de încă o astfel de discuție”, a afirmat șeful statului.

Președintele consideră că problema pensiilor magistraților este una sistemică, iar societatea așteaptă o soluție clară, aplicabilă pe termen lung.

„Este o problemă a societății, este o așteptare a societății, trebuie să o rezolvăm în mod echilibrat odată pentru totdeauna”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele României a anunțat că intenționează să participe la ședințele Consiliului Superior al Magistraturii, însă a subliniat că dorește mai întâi să aibă o imagine completă asupra situației din sistemul de justiție.

„Participarea mea în calitate de președinte la ședințele CSM se impune și se va întâmpla, însă cred că este nevoie să avem un – sau simt că înainte de o primă participare la CSM și am început să lucrez la asta – e nevoie de un, cumva, de un tablou de bord pe unde suntem cu justiția în care să vedeți poziția președintelui”, a explicat Nicușor Dan.

Potrivit declarațiilor sale, președintele lucrează la un raport privind starea justiției, bazat pe consultări cu magistrați și experți, care ar putea fi prezentat public în următoarele luni.