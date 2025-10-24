Nicușor Dan convoacă două ședințe ale CSAT. Strategia Națională de Apărare și sprijinul pentru Ucraina, priorități majore pentru România

Președintele Nicușor Dan va convoca două ședințe ale CSAT în luna noiembrie. Prima va aborda producția și achiziția de drone și ajutorul pentru Ucraina, iar a doua va stabili Strategia Națională de Apărare a României.

Președintele Nicușor Dan pregătește convocarea a două ședințe ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) în perioada următoare. Potrivit surselor apropiate de Administrația Prezidențială, cele două reuniuni vor avea loc în luna noiembrie și vor aborda subiecte considerate esențiale pentru securitatea națională a României.

Prima ședință va fi una informală și este programată pentru prima jumătate a lunii noiembrie, în timp ce a doua, planificată în jurul datei de 15 noiembrie, va avea ca temă principală adoptarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării.

Surse din cadrul Administrației Prezidențiale au indicat că în prima ședință CSAT vor fi discutate teme legate de achiziția și producția de drone, dar și de strategia de ajutor pentru Ucraina.

Această reuniune, care va avea loc la nivel informal, reprezintă o etapă pregătitoare pentru stabilirea direcțiilor de acțiune în domeniul apărării și pentru adaptarea României la noile cerințe de securitate.

Discuțiile vor viza coordonarea între instituțiile responsabile și evaluarea nevoilor privind modernizarea capacităților militare și tehnologice ale țării, în special în contextul regional actual.

A doua reuniune a Consiliului Suprem de Apărare a Țării este programată să aibă loc în jurul datei de 15 noiembrie, urmând să stabilească Strategia Națională de Apărare a României.

Documentul va reflecta principalele direcții de politică de securitate ale statului român pentru perioada următoare, având în vedere contextul global complex și noile tipuri de amenințări, atât militare, cât și non-militare.

Președintele Nicușor Dan a vorbit deja despre obiectivele acestei strategii, subliniind importanța adaptării României la schimbările profunde din mediul internațional de securitate.

Șeful statului a explicat că viitoarea Strategie Națională de Apărare va fi construită pornind de la realitățile momentului și de la transformările care marchează scena internațională.

„Traversăm un context internațional complex, cu grad ridicat de impredictibilitate și risc. Amenințările militare și non-militare sunt tot mai numeroase. Definiția extinsă a securității cuprinde azi și stabilitatea economică, competiția tehnologică, dar și reziliența societății și a instituțiilor. Caracterul războaielor și definiția păcii sunt și ele în curs de redefinire. Viitoarea strategie de apărare a țării va reflecta aceste schimbări fundamentale ale contextului global de securitate și va exprima felul în care România înțelege să se adapteze la noile provocări”, a declarat Nicușor Dan în urmă cu o săptămână.

Președintele a subliniat că România își va întări capacitățile naționale de securitate și apărare, continuând să investească în alianțele și parteneriatele strategice pe care le are deja.

În continuarea mesajului său, președintele a subliniat că provocările actuale nu pot fi gestionate exclusiv de factorii politici, ci necesită colaborare între mediul public, economic și neguvernamental.

„Complexitatea acestor transformări nu poate găsi răspunsuri doar din partea decidenților politici, strict la nivel național sau exclusiv în interacțiunea dintre marii actori internaționali. Prin urmare, devine din ce în ce mai relevant rolul Bucharest Forum, al Institutului Aspen România și al rețelei internaționale Aspen de parteneri și susținători să aducă împreună mediul economic, mediul public și neguvernamental într-un spectru multinațional și interdisciplinar. Obiectivul nostru, al tuturor, este acela de a stimula schimbul de idei și perspective, pentru a avea o imagine mai clară asupra prezentului, dar și o înțelegere mai adecvată a viitorului”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a menționat, de asemenea, o serie de teme considerate prioritare în cadrul dezbaterilor publice și instituționale.

„Discuțiile și analizele pe teme importante și dificile ca securitatea Mării Negre, a gurilor Dunării, reziliența lanțurilor de aprovizionare, securitatea cibernetică, revitalizarea industriei de apărare sunt importante pentru definirea unor politici publice eficiente, dar și pentru poziționarea României în spațiul dezbaterilor europene și transatlantice”, a completat șeful statului.