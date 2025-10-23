Politica

Nicușor Dan, despre pericolul rusesc: Trebuie să fim pregătiți, dar să rămânem calmi

Președintele Nicușor Dan a declarat, la Bruxelles, că România participă la toate cele patru proiecte majore de apărare ale Uniunii Europene, inclusiv la inițiativa cunoscută drept „zidul de drone”. Șeful statului a transmis că, în fața amenințărilor Rusiei, Europa „trebuie să fie pregătită, dar să rămână calmă”.

„Planul de acțiune are termene clare de implementare, iar aici lucrurile cred că vor merge foarte simplu. România va face parte din toate cele patru proiecte”, a declarat președintele.

Referindu-se la amenințarea Rusiei, Nicușor Dan a transmis că „trebuie să fim pregătiți, dar să rămânem calmi”, explicând că „suntem mai puternici economic”. Potrivit președintelui, România susține consolidarea cooperării transatlantice și investițiile în domeniul tehnologiilor de apărare și securitate.

Fiecare pachet de sancțiuni a afectat economic Rusia

Foaia de parcurs aprobată de Comisia Europeană urmărește consolidarea apărării europene până în 2030 și prevede ca așa-numitul zid de drone să devină pe deplin operațional până la sfârșitul anului 2027. Documentul identifică Rusia și Belarus drept principale amenințări la adresa securității Uniunii, în contextul mai multor incidente în care drone provenind din zona de conflict au pătruns în spațiul aerian european.

Întrebat despre o posibilă reluare a dialogului dintre Statele Unite și Rusia privind războiul din Ucraina, președintele Nicușor Dan a declarat că nu anticipează un astfel de demers în viitorul apropiat, dar a menționat eficiența sancțiunilor economice impuse Moscovei.

Nicușor Dan despre avertismentul lansat de șeful Statului Major al forțelor armate franceze

eferindu-se la avertismentul lansat de șeful Statului Major al forțelor armate franceze, generalul Fabien Mandon — care a declarat că Europa trebuie „să fie pregătită pentru o confruntare cu Rusia în trei-patru ani”, președintele  a transmis un mesaj pentru a calma populația.

El a afirmat că „nu e o noutate”, amintind că războiul hibrid cu Rusia durează „de cel puțin zece ani”, cu provocări constante la frontiera estică. Reuniunea Consiliului European de la Bruxelles are loc într-un context tensionat, marcat de intensificarea atacurilor ruse asupra infrastructurii ucrainene și de discuțiile privind viitorul sprijin european pentru Kiev.

