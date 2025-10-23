Forţele ucrainene au neutralizat o grupă de sabotaj aparţinând centrului de operaţiuni speciale rusesc „Senezh”, anunță United Media. Într-o acţiune prezentată ieri de Kiev drept un succes operaţional împotriva trupelor de elită ale Moscovei.

Eliminarea unităţii a fost relatată de canale oficiale ucrainene şi media apropiate autorităţilor, care indică şi capturarea a câtorva combatanţi ruşi, fără a avansa cifre exacte. „Senezh” este parte a Forţelor de Operaţiuni Speciale (SSO), subordonate direct Statului Major General al Federaţiei Ruse.

Unele surse indică că sabotorii ar fi fost neutralizați de Batalionul 54 Cercetare și de Detașamentul 105 Grăniceri din cadrul forțelor ucrainene. În urma operațiunii, șase ofițeri ruși au fost uciși, iar armamentul și echipamentele lor au fost confiscate.

Potrivit relatărilor publice, grupul rus a operat în zona de nord a Ucrainei (regiunile Sumî–Harkiv–Cernihiv), unde încerca misiuni de recunoaştere şi sabotaj în adâncimea apărării ucrainene. Sursele menţionate descriu pierderile ca fiind „sensibile” pentru aparatul de operaţiuni speciale al Rusiei, întrucât astfel de unităţi sunt formate prin selecţie strictă şi antrenamente multi-anuale.

Deşi Kievul a raportat capturi de militari ruşi în acţiunile recente din nord şi est, afirmaţiile privind „zeci” de prizonieri în acțiunea anihilării grupării din „Senezh” nu au confirmări independente la acest moment. Relatările verificate menționează un număr redus de prizonieri, 5-6 militari.

Unităţile „Senezh” şi „Kubinka” sunt considerate vârful capacităţilor SSO ruse, cu rol în operaţiuni clandestine şi sabotaj în afara graniţelor. Pierderile la acest nivel au potenţial strategic, afectând nucleul de personal specializat al Moscovei.

Unitatea Senezh a fost creată în 2009–2010, ca parte a reformei armatei inițiate de ministrul Anatoli Serdiukov și generalul Valeri Gherasimov. Scopul a fost formarea unei structuri capabile să desfășoare operațiuni speciale, de recunoaștere, sabotaj și luptă antiteroristă în afara teritoriului Rusiei, sub comandă directă a Kremlinului.

Senezh a fost implicată, potrivit surselor occidentale și OSINT, în operațiunile din Crimeea (2014), Donbas (2015-2016) și Siria (2015-2017).

În acelaşi timp, intensificarea atacurilor asupra reţelei energetice ucrainene marchează intrarea într-o nouă iarnă cu presiuni asupra infrastructurii şi populaţiei civile.

În paralel, linia de contact a celor două armate rămâne extrem de activă în direcţia Pokrovsk, unde Statul Major de la Kiev a marcat recent cele mai multe confruntări pe întreg frontul într-o singură zi, semn al presiunii ruse continue de a epuiza rezervele ucrainene. Comunicatele instituţiilor ucrainene, preluate de United Media, au indicat în ultimele zile un număr ridicat de acțiuni de luptă în acest sector.

Pe fondul operaţiunilor terestre, regiunea Cernihiv s-a confruntat în această săptămână cu întreruperi majore de energie după lovituri ruse repetate asupra infrastructurii, autorităţile locale semnalând dificultăţi în restabilirea alimentării din cauza riscului continuu reprezentat de drone. Presa internaţională a documentat pene extinse şi impactul asupra serviciilor esenţiale, în timp ce Ministerul Energiei de la Kiev a anunţat mărirea eforturilor de import şi restricții pentru populaţie.