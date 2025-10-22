Stagiul militar voluntar. Cine trebuie să susțină testele de selecție

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că, în funcţie de alocările bugetare, pot fi instruiţi anual între 1.000 şi 10.000 de militari în termen voluntari, explicând că pentru unele categorii este necesar ca aceştia să îndeplinească anumite condiţii fizice şi să promoveze examene psihologice şi medicale. „Este o pregătire militară de bază”, a mai spus acesta, în timpul unei conferințe de presă.

Întrebat miercuri, într-o conferință de presă, cât de urgentă este introducerea conceptului de militar voluntar, generalul Gheorghiță Vlad a spus că Ministerul Apărării a adus această temă în atenția publică și a afirmat că rezerva operațională are în prezent o vârstă medie de aproximativ 48 de ani.

„Conform legii, soldaţii gradaţi din rezerva operaţională pot fi menţinuţi şi în lucrările de mobilizare până la vârsta de 55 de ani. Cadrele militare, cele care au activat sau au fost avansate la gradele de subofiţer, maistru militar, ofiţer ca urmare a parcurgerii unor anumite stadii de pregătire în virtutea pregătirii pe care au avut-o, pot fi menţinuţi în activitate până la o vârstă de 63 de ani, după care sunt trecute în postura de retragere”, a spus acesta.

Generalul a explicat că soluția identificată de Ministerul Apărării este modificarea legii 446 privind pregătirea populației pentru apărare și introducerea serviciului alternativ de militar voluntar în termen.

„Statul Major al Apărării, prin structurile subordonate, are capacitatea de a începe în funcţie de alocările bugetare, începând de anul viitor, acest program de pregătire pentru militari. În funcţie de alocările bugetare, putem să pregătim între 1.000 şi 10.000 de militari în termen voluntari pe an. Urmând ca din anul doi, anul trei, aceste capacităţi să crească gradual, astfel încât să putem să ne îndeplinim misiunile”, a mai spus acesta.

El a menționat că, pentru unele categorii de militari, este necesar ca aceștia să îndeplinească anumite condiții fizice și să promoveze examene psihologice și medicale corespunzătoare specialității în care sunt încadrați.

„Nu o să fie o pregătire militară specializată 100%, să ne gândim că în patru luni o să fim în măsură să scoatem piloţi de F-16, ochitori de tanc sau trăgătorii cu instalaţiile Patriot. Este o pregătire militară de bază astfel încât să-i dea capacitatea de a fi încadrat în anumite poziţii în ştatele de organizare ale Armatei României”, a mai declarat acesta.