Moşteanu către Călin Georgescu: Propaganda rusească nu are ce căuta în politica românească

Călin Georgescu. Sursă foto: Captură video
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a răspuns ferm atacurilor lansate de Călin Georgescu, care i-a cerut demisia după exerciţiul de mobilizare din Bucureşti şi Ilfov. Oficialul afirmă că România îşi consolidează apărarea alături de aliaţii NATO, nu sub influenţa Rusiei.

Călin Georgescu l-a criticat pe Ionuț Moșteanu după  exerciţiul MOBEX B-IF-25 

Tensiunile politice și publice din jurul exerciţiului de mobilizare MOBEX B-IF-25, desfăşurat recent în Bucureşti şi Ilfov, au escaladat miercuri, după ce fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu i-a cerut demisia ministrului Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, acuzând „abuzuri şi manipulare în numele apărării”.

În replică, ministrul Apărării a transmis un mesaj tranşant pe pagina sa de Facebook, în care a condamnat atacurile venite dinspre Georgescu și a acuzat o campanie coordonată în interesul Federației Ruse.

„Aud astăzi că un om trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acţiuni contra ordinii constituţionale, pentru propaganda fascistă în spaţiul public, îmi cere demisia. Mie şi comandanţilor militari. Este acelaşi om care spunea că «şansa României este înţelepciunea rusească» şi că scutul antirachetă de la Deveselu este o ruşine a diplomaţiei”, a scris Ionuţ Moşteanu.

Ionuț Moșteanu

Ionuț Moșteanu. Sursă foto: Facebook

Ministrul Apărării: „România merge înainte cu aliaţii ei, nu cu cei care o subminează din interior”

În mesajul său, Ionuţ Moşteanu subliniază că România îşi consolidează apărarea alături de partenerii săi strategici din NATO și Uniunea Europeană, respingând orice tentativă de destabilizare venită din interiorul țării.

„România nu are nevoie de lecţii de patriotism de la cei aflaţi în subordinea Kremlinului. România merge înainte cu aliaţii ei, nu cu cei care o subminează din interior în mod constant, în interesele Rusiei”, a transmis ministrul.

Moşteanu a afirmat că adevăratul patriotism nu constă în „ridicarea de ode unui dictator”, ci în consolidarea unei Românii sigure, respectate și capabile să-și apere cetățenii:

„România are nevoie de o armată puternică, bine pregătită, capabilă să descurajeze orice agresiune. De militari respectaţi. De adevăr. Patriotismul nu înseamnă să ridici ode unui om care conduce un război crud şi nedrept, ci să vrei o Românie puternică, sigură, respectată în NATO şi în Uniunea Europeană.”

Călin Georgescu, în centrul unui nou scandal

Fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, a devenit o figură tot mai controversată în spaţiul public românesc. În prezent, acesta se află sub control judiciar, fiind trimis în judecată pentru promovarea ideilor fasciste și pro-legionare.

De-a lungul anilor, Georgescu a făcut declarații în care a elogiat Rusia și l-a numit pe Vladimir Putin „un lider model”, iar scutul antirachetă de la Deveselu „o ruşine diplomatică”.

În contextul exerciţiului de mobilizare MOBEX B-IF-25, el a acuzat Ministerul Apărării de „alarmarea nejustificată a populaţiei” și a cerut demisia ministrului Moşteanu, invocând presupuse „scenarii de manipulare psihologică”.

