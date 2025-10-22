România a ridicat două F-16 după un mesaj RO-ALERT emis la unu dimineața în Tulcea

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a transmis noaptea trecută un nou mesaj RO-ALERT în nordul județului Tulcea, după ce Rusia a atacat cu drone infrastructura ucraineană de la Dunăre. Două aeronave F-16 românești și două Eurofighter germane au fost ridicate pentru misiuni de supraveghere.

Noaptea de marți spre miercuri a adus din nou tensiune în zona de graniță dintre România și Ucraina. În jurul orei 1:00, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, avertizându-i cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Mesajul a fost emis pe fondul unui nou atac cu drone al Federației Ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, în special asupra zonelor Ismail și Chilia, situate în imediata apropiere a graniței românești.

Avertizarea a durat aproximativ 90 de minute, perioadă în care populația a fost îndemnată să se adăpostească în locuri sigure. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Delta, Cristina Profir, doar o persoană a apelat numărul unic 112 pentru a cere detalii despre situație.

„În urma alertei aeriene, o persoană a sunat la numărul unic de urgenţă 112 şi a cerut informaţii cu privire la ce se întâmplă”, a precizat reprezentanta ISU Delta pentru AGERPRES.

Conform comunicatului transmis miercuri dimineață de Ministerul Apărării Naționale (MApN), sistemele de supraveghere ale României au detectat un grup de ținte aeriene care se deplasa spre zona brațului Chilia și a Deltei Dunării.

În jurul orei 00:50, două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au fost ridicate de la sol pentru cercetarea situației aeriene. În paralel, au fost raportate aproximativ 10 explozii pe malul ucrainean, dar niciun vehicul aerian fără pilot nu a pătruns în spațiul aerian românesc, potrivit MApN.

„Comandantul misiunii a avut aprobarea prealabilă pentru angajarea țintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spațiul aerian național și puneau în pericol securitatea cetățenilor României”, se arată în comunicatul oficial.

În jurul orei 2:35, două aeronave Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene germane, dislocate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat pentru a executa misiuni de Poliție Aeriană Întărită în cooperare cu forțele române.

Această acțiune face parte din mecanismul de reacție rapidă NATO, menit să asigure protecția spațiului aerian aliat în contextul intensificării atacurilor rusești în proximitatea graniței cu România.

Alertele s-au încheiat în jurul orei 3:00, când autoritățile au transmis mesajul de încetare a pericolului, iar aeronavele au revenit în siguranță în bazele aeriene, între orele 3:00 și 3:50.

Pentru verificarea situației din teren, o echipă comună de specialiști din cadrul MApN, MAI și SRI a fost trimisă miercuri dimineață în zona de pe malul românesc al Dunării, în apropierea localităților ucrainene atacate.

Scopul misiunii este identificarea eventualelor resturi de drone sau a altor obiecte provenite din atacurile nocturne, precum și evaluarea impactului asupra siguranței populației și infrastructurii locale.

Ministerul Apărării Naționale a transmis un mesaj ferm de condamnare a atacurilor rusești, calificând acțiunile ca pe o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre.

„Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO”, se arată în comunicatul MApN.

România a notificat partenerii NATO cu privire la incident, conform procedurilor standard, iar structurile aliate de apărare aeriană au monitorizat în permanență evoluția situației.