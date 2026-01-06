Nicușor Dan participă marți la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” la Paris

Președintele Nicușor Dan va participa marți, 6 ianuarie, începând cu ora 15:45, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință”, la Palatul Élysée din Paris, a anunțat Administrația Prezidențială.

În luna septembrie, după o reuniune a Coaliției de Voință, Nicușor Dan declara că este necesară menținerea presiunii asupra Rusiei, întrucât aceasta continuă să demonstreze că nu dorește pacea și înțelege doar limbajul forței. El a precizat atunci că România susține adoptarea de sancțiuni suplimentare.

Șeful statului a declarat că o securitate puternică a Ucrainei și consolidarea în continuare a poziției NATO pe flancul estic și la Marea Neagră sunt interdependente. Țările care susțin Kievul se reunesc marți la Paris, în încercarea de a avansa către o soluționare a războiului din Ucraina, conflict care va intra în curând în al cincilea an.

Reuniunea de la Paris are loc după consultările desfășurate sâmbătă la Kiev, unde consilieri de securitate din 15 țări, inclusiv Franța, Germania și Canada, alături de reprezentanți ai Uniunii Europene și ai NATO, au analizat cea mai recentă versiune a planului de pace și detalii sensibile privind viitoarele garanții de securitate și pașii concreți următori, marcând prima întâlnire de acest tip din acest an.

Summitul „Coaliției de Voință” va aduce la aceeași masă 35 de state care susțin Ucraina. Reuniunea urmărește evidențierea alinierii dintre Washington, partenerii europeni și Kiev în ceea ce privește aspectele operaționale ale garanțiilor de securitate, reuniunea din 6 ianuarie având ca obiectiv stabilirea contribuției fiecărei țări, potrivit Palatului Elysee.

România figurează printre statele care au asumat deja un angajament concret, Guvernul adoptând la 30 decembrie 2025 o decizie prin care s-a raliat inițiativei Statelor Unite privind „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), cu o alocare financiară de 50 de milioane de euro, din bugetul aferent anului 2025.