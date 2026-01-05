Legea privind plata pensiilor private, promulgată de președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a promulgat, luni, Legea privind plata pensiilor private, după ce Parlamentul a modificat prevederile acesteia în acord cu decizia Curții Constituționale. Curtea a stabilit că articolul care permite persoanelor cu afecțiuni oncologice să primească, la cerere, 100% din valoarea activului pensiei private încalcă principiul egalității în drepturi.

Legea stabilește regulile privind autorizarea, organizarea, funcționarea, supravegherea și controlul furnizorilor de pensii private și al fondurilor de plată a pensiilor private. De asemenea, reglementează avizarea, funcționarea, supravegherea și controlul instituțiilor de credit implicate în activitățile de depozitare și custodie a activelor fondurilor de plată a pensiilor private, precum și a activelor furnizorilor destinate acoperirii provizionului tehnic.

Actul normativ include și avizarea auditorilor financiari care desfășoară activități de audit pentru furnizorii de pensii private și fondurile de plată, precum și avizarea sau autorizarea, funcționarea, supravegherea și controlul agenților de marketing.

Prezenta lege se aplică: fondurilor de plată a pensiilor private; furnizorilor de pensii private; agenţilor de marketing; depozitarilor, cu privire la activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de plată a pensiilor private, precum şi a activelor furnizorilor de pensii private destinate acoperirii provizionului tehnic; auditorilor financiari, cu privire la activitatea de audit a situaţiilor financiare ale fondurilor de plată a pensiilor private şi ale furnizorului de pensii private; Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private; administratorilor de fonduri de pensii private.

Mai mult, legea stabilește regulile de organizare și funcționare ale sistemului de plată a pensiilor private, prin definirea criteriilor de autorizare sau avizare a entităților implicate, a principiilor prudențiale și a cerințelor de funcționare aplicabile acestora. Plata pensiilor private se va face prin intermediul a două fonduri special constituite în acest scop, denumite fonduri de plată a pensiilor private.

Aceste fonduri vor fi administrate de societăți specializate, numite furnizori de pensii private, autorizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Totodată, legea stabilește suma minimă necesară pentru obținerea unei pensii private, precum și pentru transferul activului personal al participantului către un fond de plată.

Potrivit legii, fondurile de plată a pensiilor private sunt de două tipuri: fonduri de plată a pensiilor de tip retragere programată, care vor funcționa pe baza unor conturi individuale și vor asigura plata pensiilor pe o perioadă limitată şi fonduri de plată a pensiilor viagere, care vor oferi pensii pe întreaga durată de viață a membrului sau, în cazul pensiei viagere cu componentă de supraviețuitor, a persoanei îndreptățite.

Înalta Curte de Casație și Justiție, alături de parlamentarii din Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a depus pe data de 17 octombrie 2025 o sesizare de neconstituționalitate privind legea adoptată de Parlament.

Curtea Constituțională a admis sesizările depuse de AUR și Înalta Curte privind neconstituționalitatea legii referitoare la plata pensiilor private. La termenele anterioare, Curtea a amânat pronunțarea unei decizii.

Curtea Constituțională a explicat că a respins legea privind plata pensiilor private deoarece articolul care permite persoanelor cu afecțiuni oncologice să primească, la cerere, 100% din valoarea activului încalcă principiul egalității în drepturi, introducând o diferență de tratament care nu se bazează pe criterii obiective.