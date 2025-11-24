Nicușor Dan participă la discuțiile europene privind situația din Ucraina. Liderii UE, reuniți de urgență

Nicușor Dan va pariticpa luni la întâlnirea celor 27 de lideri ai Uniunii Europene dedicată situației din Ucraina. Întâlnirea va avea loc înaintea Summitului UE–Uniunea Africană de la Luanda, și vizează armonizarea poziției europene privind evoluțiile recente din procesul de negociere a unui plan internațional de pace: „I-am invitat pe toți cei 27 de lideri ai UE la o reuniune specială privind Ucraina, care va avea loc luni, în marja summitului UE-UA de la Luanda”, a anunțat Antonio Costa pe pagina sa de X.

Liderii UE au reiterat ideea că frontierele nu pot fi modificate prin forță și au transmis îngrijorări în legătură cu dispozițiile care ar putea restrânge capacitățile militare ale Ucrainei, avertizând asupra vulnerabilităților pe care le-ar crea.

Totodată, ei au precizat că orice prevederi care implică Uniunea Europeană sau NATO trebuie aprobate de statele membre:

„Reiterăm faptul că punerea în aplicare a elementelor referitoare la Uniunea Europeană și la NATO ar necesita consimțământul membrilor UE și, respectiv, al NATO”, au transmis aceștia.

Declarația a fost semnată de liderii instituțiilor europene și de șefi de stat și de guvern din Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Spania, Finlanda, Țările de Jos, Irlanda, Norvegia, Canada, Japonia și Polonia.

Proiectul planului de pace susținut de președintele Donald Trump prevede concesii importante pentru Rusia, în schimbul unor garanții de securitate pentru Ucraina, inspirate din articolul 5 al Tratatului NATO. Documentul i-a fost prezentat joi președintelui Volodimir Zelenski, care s-a declarat dispus să lucreze „onest” la această propunere.

În același timp, liderii europeni au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”.

Vineri, Zelenski a transmis, într-un mesaj video adresat națiunii, că Ucraina se confruntă cu alegerea dificilă de a sacrifica un partener esențial sau propria demnitate.

Acesta a avut sâmbătă consultări cu mai mulți lideri europeni, după ce discutase anterior la telefon cu vicepreședintele american J.D. Vance. Cei doi au convenit ca discuțiile pe tema planului să continue la nivelul consilierilor pentru securitate națională ai SUA, Europei și Ucrainei.

Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat vineri că „securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele ulterioare”, precizând că urmărește cu atenție evoluțiile.

Într-un mesaj publicat pe X, acesta a salutat „eforturile reînnoite ale președintelui Donald Trump de a avansa către un armistițiu durabil și către formula unei păci negociate și durabile”, referindu-se la proiectul de acord elaborat de SUA împreună cu Federația Rusă, care include garanții de securitate similare articolului 5, dar și concesii teritoriale.

Președintele a adăugat că se aliniază „mesajului altor lideri europeni care au asigurat azi Ucraina de sprijinul lor continuu”, amintind de discuția telefonică purtată de Zelenski cu liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii.