Nicușor Dan, mesaj ferm înainte de summitul de la Helsinki: Voi acţiona pentru apărarea independenţei justiţiei

Înaintea participării la summitul internațional de la Helsinki, președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj public în care afirmă că va duce în plan extern îngrijorările existente în societate cu privire la modul în care funcționează justiția. Șeful statului subliniază că aceste preocupări îi aparțin și că, în limitele stabilite de Constituție, va interveni pentru protejarea independenței justiției și a statului de drept.

„Plec la summitul de la Helsinki, dar iau cu mine îngrijorările societăţii legate de funcţionarea justiţiei, pe care le împărtăşesc. Problemele semnalate în spaţiul public sunt grave, dar au rezolvare. În limitele atribuţiilor mele constituţionale, voi acţiona pentru apărarea independenţei justiţiei şi a statului de drept. Statul de drept nu este negociabil”, a scris Nicuşor Dan într-o postare publicată pe reţelele de socializare.

Președintele mai afirmă că imaginea externă a României este direct legată de modul în care funcționează instituțiile interne. Potrivit șefului statului, România nu poate fi respectată pe plan internațional fără instituții solide și funcționale în interiorul granițelor.

Mesajul președintelui vine după o serie de proteste care au avut loc timp de cinci zile consecutive în București și în alte orașe din țară. Manifestațiile au fost declanșate de ancheta jurnalistică realizată de Recorder, care a analizat starea sistemului judiciar din România.

Documentarul, intitulat „Justiţie capturată”, își propune să descrie modul în care justiția, văzută drept un element esențial al democrației, ar fi fost supusă influenței unui cerc de interese alcătuit din magistrați și oameni politici. Autorii investigației susțin că declarațiile provenite din interiorul sistemului sunt „de o gravitate fără precedent”.

Duminică, Inspecția Judiciară a anunțat oficial că a demarat verificări ca urmare a documentarului Recorder și a unei sesizări formulate de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

„O parte din elementele prezentate în material s-au aflat, deja, în atenţia noastră, un rezumat al acestor activităţi urmând a fi prezentat în zilele următoare”, a transmis Inspecţia Judiciară.

Într-o primă reacție, Secția pentru judecători a CSM a susținut că „alegaţiile” prezentate în ancheta Recorder contrazic evaluările realizate în ultimii ani asupra sistemului de justiție. Consiliul a vorbit despre „amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere”.

Totodată, CSM a cerut societății „să nu se lase influenţată de poziţii izolate, în disonanţă cu corpul judecătorilor”.

Ulterior, Secția pentru procurori a CSM a anunțat că va face demersuri pentru verificarea concluziilor din materialul Recorder referitoare la activitatea procurorilor. Aceasta a amintit că, în mod repetat, au fost semnalate miniștrilor Justiției și politicienilor necesitatea modificării unor dispoziții din legile justiției, „unele dintre ele în sensul celor surprinse în conţinutul materialului”.

Joi, înaintea unei conferințe de presă organizate de Curtea de Apel București, un judecător al instanței a declarat public că susține afirmațiile judecătorului Laurenţiu Beşu, care apare în documentarul Recorder, descriind climatul instituțional ca fiind „toxic și încordat”.

„Am venit aici să îl susţin pe colegul Laurenţiu Beşu, tot ce a spus el acolo e adevărat, dacă va fi contrazis este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută de niciun fel”, a declarat Raluca Moroşanu, judecător la Secţia 1 Penală a Curţii de Apel Bucureşti.

Aceasta a continuat: „Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu ce va face cealaltă parte, iată sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea”.

Declarațiile au fost făcute la începutul conferinței de presă, fără a fi anunțate în prealabil.

Ulterior, președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a solicitat verificarea tuturor acuzațiilor apărute în spațiul public.

„Cerem public să verifice toate acuzaţiile aduse şi să prezinte public rezultatul verificărilor. Nicio altă autoritate nu se poate erija în deţinătorul adevărului absolut”, a afirmat aceasta, adăugând că „legea nu se schimbă în stradă prin manipulare”.

Ulterior, sute de judecători și procurori din întreaga țară au semnat o scrisoare de susținere pentru magistrații care au vorbit despre problemele din sistem, susținând că acestea sunt disfuncționalități de natură sistemică, nu cazuri izolate. Printre semnatari se află și șefa Parchetului European, Laura Codruţa Kovesi.

Președintele Nicușor Dan a declarat că situația este extrem de serioasă în condițiile în care aproximativ 200 de magistrați reclamă probleme de integritate. El a anunțat organizarea unei întâlniri cu magistrații interesați, programată pentru 22 decembrie, cu termen de înscriere până pe 18 decembrie. De asemenea, șeful statului a precizat că așteaptă documente din partea celor din sistemul judiciar, asumate sau neasumate, pe care a dat asigurări că le va analiza.