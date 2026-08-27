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Nicușor Dan, mesaj de Ziua Independenței la Chișinău: Republica Moldova este la un pas de aderarea la Uniunea Europeană

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Nicușor Dan, mesaj de Ziua Independenței la Chișinău: Republica Moldova este la un pas de aderarea la Uniunea Europeanăsursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a participat joi seară la manifestările dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, fiind prezent în fața a mii de oameni adunați în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Liderul de la București a fost primit cu mult entuziasm de mulțime, fiind întâmpinat cu ovații și scandări ununioniste de genul: ”Trăiască şi înflorească Moldova, Ardealul şi Ţara Românească”.

Nicușor Dan, mesaj de Ziua Independenței la Chișinău: Republica Moldova este la un pas de aderarea la Uniunea Europeană

În cadrul discursului său, șeful statului a accentuat progresele făcute de Chișinău și a subliniat că integrarea europeană este tot mai aproape de a deveni realitate. Acesta le-a transmis cetățenilor că Republica Moldova mai are „doar puţin până când să intre acolo unde îi este locul, în Uniunea Europeană”. De asemenea, Nicușor Dan a evidențiat rolul conducerii politice și al cetățenilor în acest proces istoric, afirmând că țara „are conducătorii care ştiu să o ducă acolo şi vă are pe voi, cei care susţineţi asta”.

Drapel Republica Moldova

Sursa foto: Parlamentul Republicii Moldova

Păstrarea identității naționale și lecția oferită de Ucraina

Nicuşor Dan a apelat la repere filosofice pentru a descrie rezistența istorică a moldovenilor în fața tentativelor de asimilare sau represiune.

„Ştiţi că Hegel a definit istoria ca fiind istoria conştiinţei şi oamenii din locurile astea au dovedit, de-a lungul timpului, că au conştiinţă colectivă în ciuda opresiunilor, în ciuda deportărilor, ei şi-au păstrat cultura, tradiţiile, identitatea şi acum mai este doar puţin până când Republica Moldova să intre acolo unde îi este locul, în Uniunea Europeană. Are conducătorii care ştiu să o ducă acolo şi vă are pe voi, cei care susţineţi asta”, a spus Nicuşor Dan, în scurtul discurs ţinut în faţa moldovenilor.

În încheierea intervenției sale, președintele a făcut o paralelă cu lupta de rezistență a vecinilor ucraineni, arătând că aceștia reprezintă un exemplu clar că „atunci când există conştiinţă şi când oamenii îşi apără identitatea, nimic nu le poate sta în cale”.

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