Nicușor Dan, huiduit la Focșani și Iași. Amenzi de 38.000 de lei, după Ziua Unirii

Jandarmii au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 38.000 de lei și au întocmit acte de sesizare penală într-un caz, în urma manifestărilor organizate la Iași și Focșani de Ziua Unirii Principatelor Române. Mai multe persoane au fost amendate pentru forțarea cordonului de ordine, provocare și participare la scandal sau adresarea de injurii, a anunțat Jandarmeria.

Totodată, jandarmii continuă verificarea imaginilor surprinse la evenimente, pentru identificarea și sancționarea altor persoane care ar fi încălcat legea, în timpul vizitei lui Nicușor Dan.

Gruparea de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău a transmis că, în contextul manifestărilor prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române, desfășurate în municipiul Iași, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 28.000 de lei.

Potrivit jandarmilor, în data de 24 ianuarie 2026, un bărbat din municipiul București, care făcea parte dintr-un grup organizat, a fost sancționat cu amendă de 1.000 de lei pentru provocare și participare la scandal. În aceeași zi, jandarmii au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală pe numele unui alt bărbat, pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, faptă prevăzută de articolul 372 din Codul Penal.

În data de 25 ianuarie 2026, jandarmii au aplicat alte 14 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 27.000 de lei.

O persoană a fost sancționată cu două amenzi, în cuantum total de 11.000 de lei. Dintre acestea, o amendă de 10.000 de lei a fost aplicată pentru organizarea și desfășurarea de adunări publice interzise, conform Legii nr. 60/1991, iar o a doua amendă, în valoare de 1.000 de lei, pentru provocare și participare la scandal, potrivit Legii nr. 61/1991.

De asemenea, alte opt persoane au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 16.000 de lei. O persoană a primit o amendă de 5.000 de lei pentru inițierea de acțiuni violente cu intenția de tulburare a adunării publice, iar alte 11 amenzi, în valoare totală de 11.000 de lei, au fost aplicate pentru tulburarea ordinii publice și proferarea de injurii.

Jandarmii au mai anunțat că verificările sunt în desfășurare pentru identificarea și sancționarea altor persoane care, pe timpul manifestărilor organizate la Iași, au exercitat presiuni asupra dispozitivului de ordine, au incitat la violență, au adresat injurii sau au manifestat lipsă de respect față de simbolurile naționale.

Inspectoratul Județean de Jandarmi Vrancea a anunțat că, în urma manifestărilor organizate la Focșani cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 10.000 de lei.

Opt persoane au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 9.000 de lei pentru instigare, inițiere sau recurgere la manifestări cu intenția de zădărnicire ori tulburare a adunărilor publice. De asemenea, o persoană a fost amendată cu 1.000 de lei pentru pătrunderea în perimetrul de desfășurare a evenimentului cu încălcarea normelor legale de acces.

Și în acest caz, jandarmii anunță că verificările continuă pentru identificarea altor persoane care ar fi încălcat cadrul legal.

Președintele Nicușor Dan a participat, sâmbătă, la Iași și Focșani, la manifestările organizate cu ocazia împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române.

La Iași, în momentul în care șeful statului a coborât din mașină, acesta a fost huiduit de o parte dintre participanți. În piața centrală a orașului s-au aflat și susținători ai partidelor AUR și SOS România, unii dintre aceștia fiind prezenți în Piața Unirii cu peste două ore și jumătate înainte de începerea oficială a manifestărilor.