Nicușor Dan, după incidentul din spațiul aerian polonez: România este solidară cu Polonia

Nicușor Dan, după incidentul din spațiul aerian polonez: România este solidară cu Polonia
Președintele Nicușor Dan a afirmat miercuri pe X că România este solidară cu Polonia, care a interceptat în noaptea de marți spre miercuri drone ruse pe teritoriul său aerian, și că, dacă va fi necesar, procedurile sunt pregătite „pentru a reacționa în mod similar” și în România.

Nicușor Dan despre incidentul din Polonia

Șeful statului, Nicușor Dan, a spus că măsura a fost justificată și că toate statele NATO și-au exprimat solidaritatea. El a adăugat că în România au existat cazuri în care dronele s-au prăbușit accidental.

„Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacţiona la fel, oamenii nu trebuie să fie îngrijoraţi", a declarat șeful statului.

România, pregătită să reacționeze în fața unui atac

Președintele Nicușor Dan a subliniat că țara noastră este pregătită datorită legii aprobate de Parlament și a procedurilor stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Avioane rusești

Avioane rusești. Sursa foto: x.com

Șeful statului  a mai adăugat că România va continua sprijinul total pentru Ucraina și „pentru poporul său curajos, care este atacat neîncetat în fiecare zi”.

Polonia și-a activat sistemele de apărare aeriană

Polonia și-a pus în funcțiune miercuri propriile sisteme de apărare aeriană, precum și cele ale NATO, pentru a intercepta și neutraliza drone care au pătruns în spațiul său aerian, ca urmare a unui atac aerian rusesc asupra Ucrainei. Autoritățile poloneze au subliniat că măsura a fost luată pentru a proteja teritoriul național și pentru a răspunde provocărilor repetate din partea Moscovei.

În urma „încălcărilor repetate” ale spațiului aerian polonez, produse în contextul atacului rusesc asupra regiunilor vestice ale Ucrainei, armata poloneză a anunțat desfășurarea atât a aeronavelor proprii, cât și a celor NATO.

„Avioanele și-au utilizat armamentul împotriva țintelor ostile”, a declarat ministrul apărării polonez, Władysław Kosiniak-Kamysz, într-un mesaj pe platforma X, adăugând că menține „contact permanent cu comandamentul NATO”. Oficialul polonez a îndemnat totodată populația „să rămână calmă și să distribuie doar informații oficiale transmise de armată și de serviciile de stat”.

