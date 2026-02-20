Politica

Nicușor Dan, după ce Trump l-a numit prim-ministru: Nu e timpul trecut

Nicușor Dan, după ce Trump l-a numit prim-ministru: Nu e timpul trecutNicușor Dan. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Donald Trump a făcut o confuzie în timpul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace de la Washington, adresându-i-se lui Nicușor Dan cu titulatura de „prim-ministru”. Momentul a stârnit reacții și a fost urmat de o replică relaxată din partea președintelui României.

Nicușor Dan, după gafa făcută de Donald Trump: Nu e timpul trecut

Donald Trump a vorbit în termeni elogioși despre români și despre contribuția acestora în Statele Unite, punctând relația pozitivă dintre cele două țări. Însă a făcut o gafă de proporții adresându-i-se lui Nicușor Dan cu titulatura de „prim-ministru”.

„Prim-ministrul Dan al României, oameni minunați, poporul român este fantastic, fantastic! Tu ești fantastic (n.r. arătând cu degetul spre Nicușor Dan). Sunteți fantastici, iar mulți dintre români vin și muncesc în această țară și ne ajută aici, știți, și sunt oameni cu adevărat de încredere”, a spus Donald Trump.

Reacția liderului român a venit într-o notă relaxată. Amuzat de situație, Nicușor Dan a replicat: „Nu e timpul trecut, se mai întâmplă”.

Nicușor Dan: România vrea investiții americane și europene în metale rare
Nicușor Dan: România vrea investiții americane și europene în metale rare
România, obligată să reformeze pensiile militare după ani de amânări: Ar trebui să ne așteptăm să pună haosul întreținut de guvernanți
România, obligată să reformeze pensiile militare după ani de amânări: Ar trebui să ne așteptăm să pună haosul întreținut de guvernanți
Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: presideny.ro

Nicușor Dan, despre relația cu SUA: Este extrem de matură

Întrebat ulterior ce anume a determinat această atitudine favorabilă din partea liderului american, președintele României a explicat că relația dintre cele două state este rezultatul unui efort constant pe mai multe planuri.

„Toate eforturile pe toate palierele pe care le-am făcut în această relație: ambasada, miniștrii, discuțiile tehnice care au loc, colaborările, toate lucrurile astea completează un tablou al unei relații care este extrem de matură”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit șefului statului, interacțiunile diplomatice și colaborările instituționale construiesc în timp o bază solidă, dincolo de gesturile simbolice sau declarațiile publice.

Întâlniri și discuții la Washington

La conferința de presă organizată după reuniune, președintele a fost întrebat despre contactele avute cu oficiali americani și despre eventuale întâlniri bilaterale stabilite cu această ocazie.

„Am vorbit pentru aproximativ un minut cu domnul Witkoff, cu domnul Kushner, cu Marco Rubio și cu mulți alți lideri. Dar chestiunile serioase se discută la nivel diplomatic; aceste scurte interacțiuni au fost mai mult un gest de politețe”, a explicat președintele.

În ceea ce privește posibile discuții viitoare, liderul român a precizat că dialogul continuă deja la nivel instituțional.

„În acest moment, sunt cel puțin cinci sau șase oficiali români care discută deja cu reprezentanți americani pe diferite paliere, și săptămâna viitoare vor fi alții. Așa funcționează modul nostru de a discuta lucrurile. Bineînțeles, prezența mea a fost un gest simbolic pentru relația bilaterală, dar nu la nivelul interacțiunii directe cu președintele se reglează aceste aspecte tehnice.”

1
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu

