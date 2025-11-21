Politica

Nicușor Dan, despre Potra și Georgescu: Am toate informațiile despre ei, vor fi făcute publice

Nicușor Dan, despre Potra și Georgescu: Am toate informațiile despre ei, vor fi făcute publiceNicușor Dan. Sursă foto: Facebook
Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că aducerea în țară a mercenarului Horațiu Potra, apropiat al fostului candidat la Președinție Călin Georgescu, este un lucru pozitiv și rapid.  El a mai spus că a primit informări cu privire la tot ce s-a întâmplat după anularea alegerilor prezidenţiale din 2024.

„E bine că lucrul ăsta s-a întâmplat și s-a întâmplat repede și am felicitat ieri Ministerul Justiției și Ministerul de Interne. Asta înseamnă că instituțiile funcționează pe această chestiune”, a declarat președintele.

Nicușor Dan: Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor

Întrebat dacă a primit informări privind colaborarea dintre mercenarul Potra și fostul candidat prezidențial Călin Georgescu, Nicușor Dan a răspuns: „Da, evident. Evident că am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor și zilele imediate următoare, zilele cât a stat domnul Potra în țară”.

Președintele a mai spus că toate aceste informații trebuie prezentate publicului, dar într-o manieră coerentă și coordonată: „Eu cred că e util ca toate lucrurile astea să fie puse împreună, adică să nu iasă instituții ale statului și să dea bucăți de informație. Și în cel mai scurt timp posibil o să aveți aceste informații”.

Mercenarul Horațiu Potra,  adus în țară și plasat în arest preventiv

Horațiu Potra

Horațiu Potra. Sursa: INQUAM - INSTANT - HORATIU POTRA

Mercenarul Horațiu Potra, apropiat al lui Călin Georgescu, a fost adus joi în țară, din Dubai, de o escortă a Poliției Române.

Vineri, Horațiu Potra, fiul său și nepotul său au fost prezentați magistraților Curții de Apel București, care urmează să se pronunțe cu privire la mandatele de arestare.ronunţe cu privire la mandatele de arestare.

Horaţiu Potra a fost trimis în judecată, alături de fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu şi alţi 20 de inculpaţi, acuzaţi că ar fi comis infracţiuni grave pentru destabilizarea României.

Potra și Georgescu, planuri pentru destabilizarea României

Călin Georgescu

Călin Georgescu. Sursă foto: Captură video

„În contextul hotărârii CCR din 6 decembrie 2024 prin care au fost anulate alegerile prezidenţiale din România, în dimineaţa de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit, la un complex de echitaţie din Ciolpani, judeţul Ilfov, ”în condiţii de clandestinitate”, cu mercenarul Horaţiu Potra.

Anchetatorii arată, în rechizitoriu, că acesta acţiona în zone de conflict internaţional şi desfăşura acţiuni de recrutare şi instruire paramilitară şi l-a susţinut pe Georgescu şi în timpul campaniei electorale, dar şi anterior, în scopul pregătirii acesteia”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Procurorii au mai arătat că, la întâlnirea de la Ciolpani, Georgescu şi Potra au discutat un plan conform căruia mercenarul şi persoane din anturajul său, cu pregătire militară, urmau să desfăşoare ”acţiuni violente cu caracter subversiv”, pentru a deturna manifestaţiile paşnice de la vremea respectivă.

 

