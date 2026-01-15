Nicușor Dan: Consolidarea statului și relațiile internaționale, priorități majore

Președintele Nicușor Dan a deschis întâlnirea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România, subliniind importanța unui echilibru între prioritățile interne și angajamentele externe ale țării, potrivit Presidency.

Evenimentul a oferit ocazia de a trasa bilanțul politicii externe românești pentru anul precedent și de a contura principalele obiective pentru 2026.

„E o ocazie pentru a vedea lucrurile importante ale anului trecut și prioritățile pentru acest an. Viziunea comună este cea a unei lumi mai sigure, mai juste și mai prospere”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a evidențiat că 2025 a fost un an marcat de finalizarea unui ciclu electoral complex, care a testat maturitatea democrației românești, și a punctat începutul unui proces de reconciliere națională.

În discursul său, Nicușor Dan a subliniat că întărirea statului de drept și combaterea corupției rămân esențiale pentru eficiența instituțiilor publice. „Doar un sistem judiciar independent și eficient, cu o administrație onestă și profesionistă, vor putea îmbunătăți funcționarea instituțiilor statului”, a adăugat președintele.

Pe plan economic și politic intern, șeful statului a punctat reducerea consistentă a deficitului bugetar și creșterea ușoară a economiei, menționând că stabilitatea internă oferă predictibilitate partenerilor externi și consolidează instrumentele diplomatice ale României.

În ceea ce privește politica externă, Nicușor Dan a subliniat că România va rămâne fidelă angajamentelor sale, urmărind interesele naționale și menținând rolul de partener de încredere pe scena globală.

„Totuși, în acest nou cadru de acțiune, diplomația României își va păstra reperele fundamentale. Vom rămâne loiali angajamentelor de politică externă și de securitate și vom urmări cu tenacitate interesele naționale”, a afirmat președintele.

Printre prioritățile imediate, Nicușor Dan a menționat războiul din Ucraina, parcursul european al Republicii Moldova, consolidarea participării la NATO și investițiile în apărarea națională. România va găzdui, de asemenea, summitul formatului B9 și va continua să sprijine Inițiativa celor Trei Mări, consolidând parteneriatul strategic cu Statele Unite și alți aliați tradiționali.

Evenimentul a început cu intonarea imnului național, urmată de alocuțiunea Decanului Corpului Diplomatic, Monsenior Giampiero Gloder, după care președintele Nicușor Dan și-a prezentat agenda pentru anul în curs. Aceasta a fost prima reuniune diplomatică de acest tip din mandatul său.