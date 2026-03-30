Nicușor Dan amână numirea șefilor serviciilor: „În momentul acesta constatăm cu toții că este o inflamare”

Președintele Nicușor Dan a declarat luni, într-o conferință de presă, că discuțiile privind numirea șefilor serviciilor de informații vor fi purtate „la momentul potrivit”, subliniind că situația politică actuală este tensionată.

Declarația vine în contextul unei „inflamări” resimțite pe scena politică, potrivit oficialului, care a precizat că deciziile finale vor fi luate doar după ce contextul se va calma. „E ceva ce ține de președinte și Parlament și în momentul acesta constatăm cu toții că este o inflamare. În momentul potrivit o să facem această discuție și finalizată cu numire”, a explicat Nicușor Dan.

Întrebat despre recentele decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a dat în judecată Guvernul pentru neachitarea unor drepturi salariale restante estimate la peste 10 miliarde de lei, președintele a remarcat că situația nu este normală. Totuși, el a atras atenția că trebuie găsită o balanță între resursele bugetare și obligațiile statului.

„Aici e un complex de fenomene. Tot timpul nu plătesc cei care le-au generat cu 10-15 ani în urmă, plătesc cei care sunt în momentul acesta la decizie. Deci, nu e normală toată această cavalcadă de procese”, a explicat Nicușor Dan. El a detaliat că deciziile judiciare interpretează legi care nu au fost clarificate la momentul respectiv, iar efectele financiare se resimt abia după ani de zile.

„Ce înseamnă un proces? Înseamnă că un magistrat a interpretat o lege, da? Și dacă un magistrat a interpretat-o într-un anumit sens, care evident că nu a fost prevăzut de legiuitor, înseamnă că ea ar fi trebuit să fie corectată la momentul potrivit. Nu s-a întâmplat asta 10 ani și acum noi plătim rezultatul celor 10 ani”, a adăugat șeful statului.

În ceea ce privește obligațiile bugetare către companii sau alte categorii sociale, președintele a spus că trebuie menținută prudența fiscală.

„Evident că nu e normal ca statul să datoreze banii unor categorii sociale sau unor companii, cum e vorba de urmările plafonărilor pe energie, numai că tot timpul e o balanță între ce trebuie să faci și câți bani ai în buget”.