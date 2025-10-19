Netanyahu va candida din nou pentru funcția de prim-ministru al Israelului

Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, a declarat sâmbătă seară că intenţionează să candideze pentru un nou mandat la următoarele alegeri, potrivit AFP.

Într-un interviu acordat Channel 14, Netanyahu a confirmat că va candida la următoarele alegeri pentru funcţia de prim-ministru şi a afirmat că este convins de victoria sa.

Lider al partidului Likud, principala formaţiune de dreapta din Israel, el deţine recordul pentru cei mai mulţi ani petrecuţi în fruntea guvernului israelian, acumulând peste 18 ani de mandat, cu întreruperi, din 1996.

La scrutinul legislativ din 2022, blocul de dreapta condus de Benjamin Netanyahu – revenit în frunte după ce fusese îndepărtat în 2021, după 12 ani consecutivi la putere – a obținut cele mai multe mandate.

Partidul Likud a câștigat 32 de locuri în Knesset, formațiunile sale aliate ultra-ortodoxe au obținut 18 locuri, iar alianța „Sionismul religios” – 14 mandate, marcând un record pentru extrema dreaptă.

Actualul mandat al lui Benjamin Netanyahu a fost însoțit de proteste masive împotriva reformei judiciare. Cu peste 18 ani petrecuți la conducerea Guvernului israelian, el este cel mai longeviv premier din istoria țării. Popularitatea sa a fost însă afectată de acuzațiile de corupție și de promovarea reformei judiciare din 2023.

După declanșarea războiului provocat de atacul Hamas în sudul Israelului, modul în care prim-ministrul a gestionat criza ostaticilor răpiți a atras critici intense din partea familiilor acestora, potrivit sursei citate.

Audierea premierului israelian Benjamin Netanyahu a avut loc miercuri la Tribunalul din Tel Aviv, în cadrul procesului de corupție care continuă de peste patru ani.

Cazul principal se referă la cadouri în valoare de peste 260.000 de dolari primite de familia Netanyahu, constând în „trabucuri fine, bijuterii și sticle de șampanie”, oferite de miliardari cu interese politice. Procurorii afirmă că, în schimbul acestora, Benjamin Netanyahu și soția sa, Sara Netanyahu, ar fi acordat favoruri politice și reglementări avantajoase oamenilor de afaceri implicați.

În alte două dosare, premierul este acuzat că ar fi exercitat presiuni asupra presei israeliene pentru a obține o acoperire favorabilă. Ancheta a scos la iveală discuții cu proprietarii unor publicații, menite să influențeze conținutul editorial în interesul guvernului său. Procesul, început oficial în mai 2020, a suferit numeroase amânări din cauza disputelor procedurale și a instabilității politice din Israel. Netanyahu a respins constant acuzațiile, afirmând că este ținta unei „conspirații” orchestrate de adversarii politici.