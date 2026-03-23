Netanyahu anunță că Israelul continuă atacurile în Iran și Liban, după o discuție cu Trump

Premierul israelian Benjamin Netanyahu afirmă că a discutat cu președintele american Donald Trump și că Israelul își menține ofensiva militară în Iran și Liban, în contextul tensiunilor regionale în creștere.

Benjamin Netanyahu a transmis că a avut o convorbire cu președintele american, în cadrul căreia au fost abordate evoluțiile recente din conflict.

„Azi (luni), am vorbit cu prietenul nostru, preşedintele (american Donald) Trump”, declară Netanyahu într-un scurt mesaj video, postat de biroul său.

Acesta a arătat că există perspective legate de atingerea obiectivelor militare în contextul actual: Trump ”estimează că există o şansă să se se profite de succesele formidabile (militare israeliene şi americane) în vederea realizării obiectivelor războiului în cadrul unui acord care ne va apăra interesele vitale”, declară Netanyahu.

În același timp, premierul israelian a subliniat că operațiunile militare continuă: ”În paralel, noi continuăm să lovim atât în Iran, cât şi în Liban”, anunţă el. ”Ne vom apăra interesele vitale în orice circumstanţe”, ameninţă el.

Autoritățile libaneze au anunțat noi victime în urma atacurilor recente. Ministerul Sănătății din Liban a informat că zece persoane au fost ucise în ultimele 24 de ore.

De la începutul conflictului, bilanțul indică cel puțin 1.039 de morți, printre care 118 copii și 79 de femei. Numărul răniților a ajuns la cel puțin 2.876, după ce aproximativ 90 de persoane au fost rănite în cele mai recente atacuri.

Pe fondul acestor evoluții, apar și informații contradictorii legate de eventuale contacte între Statele Unite și Iran. Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a afirmat că nu au existat negocieri cu Washingtonul și a calificat aceste informații drept false.

În paralel, alte relatări indică existența unor discuții între cele două părți. Donald Trump a spus că au avut loc „discuții productive” în ultimele zile, în timp ce Ministerul iranian de Externe a negat orice contact.

Trump a afirmat că dialogul a fost purtat cu „cel mai respectat om din Iran”, precizând că nu este vorba despre liderul suprem. Din partea americană, la aceste contacte ar fi participat trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner.

Președintele american a transmis că, în urma acestor contacte, a decis ca Pentagonul să nu vizeze infrastructura energetică a Iranului pentru o perioadă de cinci zile. Potrivit declarațiilor sale, pașii următori vor depinde de rezultatul „întâlnirilor și discuțiilor actuale”. De cealaltă parte, Ministerul iranian de Externe a susținut că această poziție urmărește influențarea pieței energetice și câștigarea de timp pentru planuri militare ulterioare.