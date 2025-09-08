Social

Negrescu, despre protestul profesorilor: Nu așa rezolvi problema subfinanțării educației

Protest. Sursa foto: Facebook/FSLI
Revendicările profesorilor pot fi justificate, însă elevii nu au nicio vină pentru tensiunile din Educație, spune economistul Adrian Negrescu. Din perspectiva sa, sindicaliștii din acest domeniu nu au ales metoda potrivită pentru a-și manifesta nemulțumirile.

„Să folosești copiii în acest conflict este la fel cum medicii ar refuza să mai acorde consultații medicale pacienților”, a scris el pe Facebook.

Adrian Negrescu, despre nemulțumirile dascălilor din România

În prima zi de școală, peste 10.000 de cadre didactice protestează pe străzile Capitalei. Nemulțumiți de măsurile impuse de Bolojan, aceștia cer salarii mai mari și condiții de muncă mai bune.

Acțiunile lor au dus la perturbarea desfășurării orelor și au creat confuzie în rândul elevilor, mai ales în școlile unde profesorii au refuzat să intre în clase. Economistul Adrian Negrescu a punctat că, deși profesorii au dreptul să protesteze și să își ceară drepturile, alegerea de a perturba prima zi de școală, un moment important mai ales pentru copii, este prea mult.

„E dreptul profesorilor să protesteze, să își ceară drepturile, însă decizia de a sabota începutul anului școlar, un moment extrem de important mai ales pentru copii, e prea mult”, afirmă el.

Critici la adresa celor care au umbrit începutul de an școlar

Potrivit economistului, problemele legate de subfinanțarea educației nu pot fi rezolvate prin perturbarea activității școlare.

„Le înțeleg revendicările, multe dintre ele sunt justificate, însă nu așa rezolvi problema subfinanțării educației, bulversând viața copiilor. Ce vină au micuții care așteptau, cu emoții, prima zi de școală?”, a mai spus Adrian Negrescu.

Profesorii nu renunță la protest și așteaptă discuțiile cu președintele Nicușor Dan. În jurul orei 13:20, aceștia au au ajuns în fața Palatului Cotroceni. În fruntea coloanei de manifestanți, un participant purta o cruce pe care erau lipite fotografiile lui Daniel David, Ilie Bolojan și Nicușor Dan.

Dascălii spun că nu vor renunța la protest

Pe fondul schimbărilor aplicate în Educație, profesorii au protestat timp de o lună de zile. Cu puțin timp înainte de începerea anului școlar, sindicaliștii le-au transmis dascălilor să intre în clase și să anunțe doar titlurile lecțiilor.

