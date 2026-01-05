Muzeul Luvru este închis parțial. Angajații instituției sunt în grevă

Luni, accesul publicului la Muzeul Luvru este restricționat, din cauza unei greve care afectează funcționarea instituției. Vizitatorii pot parcurge doar un traseu limitat, axat pe capodoperele cele mai solicitate, inclusiv celebra „Mona Lisa”, iar programul următoarelor zile rămâne incert, potrivit Le Figaro.

După un 2025 dificil pentru cel mai vizitat muzeu din Franța, debutul lui 2026 aduce din nou tensiuni. Publicul are acces doar la o parte restrânsă a colecțiilor, pe un circuit dedicat operelor emblematice, de la Victoria din Samothrace până la Mona Lisa. Situația este rezultatul unei adunări generale a angajaților, convocată luni dimineață la solicitarea sindicatelor CGT, CFDT și SUD.

„Aproximativ 350 de persoane, din diferite categorii profesionale – administrație, întreținere, funcții auxiliare – au votat în unanimitate” pentru reluarea mișcării, a declarat pentru AFP Valérie Baud, reprezentanta CFDT.

Reprezentanții angajaților au declanșat o primă grevă pe 15 decembrie, care s-a încheiat pe 19 decembrie. După această primă închidere de patru zile, totală și apoi parțială, sindicatele au criticat răspunsurile „Ministerului Culturii (...) ca fiind insuficiente și departe de realitățile cotidiene”. Ei au susținut că, de atunci, așteaptă „propuneri la înălțimea mizei” din partea administrației.

Pentru a încerca să evite închiderea muzeului în apropierea sărbătorilor de Crăciun, au avut loc întâlniri la Ministerul Culturii cu sindicatele, dintre care una în prezența Rachidei Dati. Printre cerințele sindicatelor se numără o transformare a guvernanței, crearea de locuri de muncă și renunțarea la tarifarea diferențiată, care va fi introdusă începând cu luna ianuarie.

Luvru a fost jefuit în luna octombrie anul trecut, când patru hoți au furat bijuterii în valoare de 102 milioane de dolari. Bijuteriile sunt încă dispărute. De asemenea, muzeul a fost afectat de problemele recente de infrastructură, printre care o scurgere de apă care a deteriorat cărți vechi, fapt care a evidențiat starea de degradare a muzeului.

Sindicatele au declarat că personalul de la Luvru este suprasolicitat și prost gestionat și solicită angajarea mai multor persoane, creșteri salariale și o mai bună utilizare a fondurilor muzeului.

Prin urmare, luni, 5 ianuarie, Luvrul funcționează doar parțial, înaintea zilei de marți, când muzeul este oricum închis conform programului obișnuit. Situația din restul săptămânii depinde de evoluția discuțiilor dintre sindicate și autorități.