Greva de la muzeul Luvru continuă pe termen nedefinit. Turismul resimte impactul tensiunilor interne

Muzeul Louvre, cel mai vizitat muzeu din lume, a rămas închis miercuri dimineață la ora 08:00, pe fondul unui conflict de muncă declanșat luni de angajați.

Negocierile continuă pentru a stabili dacă greva va fi prelungită, personalul cerând creșteri salariale și condiții de muncă mai bune

Greva vine în contextul unor probleme majore de securitate și infrastructură. În octombrie, muzeul a fost ținta unui jaf spectaculos, în care hoții au sustras bijuterii de coroană în valoare de 88 de milioane de euro (aproximativ 103,14 milioane de dolari).

La scurt timp după acest incident, s-au înregistrat probleme tehnice, inclusiv o scurgere de apă care a afectat cărți vechi, dezvăluind vulnerabilități semnificative în securitatea muzeului și starea deteriorată a clădirii.

Sindicatele care reprezintă angajații Louvre au declarat că personalul este suprasolicitat și gestionat necorespunzător.

Aceștia cer angajări suplimentare, majorări salariale și redirecționarea cheltuielilor în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă.

Laurence des Cars, directoarea muzeului, se confruntă cu critici intense după jaf și va răspunde miercuri după-amiază întrebărilor senatorilor francezi.

Incidentul din octombrie a generat un val de întrebări cu privire la securitatea instituției și la modul în care sunt gestionate obiectele de valoare.

Într-o declarație, se afirmă că directorul Louvre va explica măsurile luate pentru prevenirea unor incidente similare în viitor.

Conducerea muzeului și sindicatele continuă negocierile, iar rezultatul acestora va decide dacă greva va fi extinsă și pentru cât timp.

Închiderea temporară a muzeului afectează planurile vizitatorilor, având în vedere că Louvre atrage anual milioane de turiști din întreaga lume.

Autoritățile locale și conducerea muzeului analizează impactul asupra programului de vizitare și posibilitatea reprogramării accesului public.

Greva din decembrie evidențiază tensiunile acumulate în cadrul instituției și necesitatea unor măsuri concrete pentru a răspunde cerințelor angajaților.

Situația continuă să fie monitorizată, iar negocierile dintre personal și conducere vor fi decisive pentru desfășurarea activității muzeului în perioada următoare.