Social

Muzeul București acuză organizatorii ArtSafari de ocuparea abuzivă a Palatului Dacia

Comentează știrea
Muzeul București acuză organizatorii ArtSafari de ocuparea abuzivă a Palatului DaciaSursă foto: muzeulbucurestiului.ro
Din cuprinsul articolului

Muzeul București acuză organizatorii expoziției ArtSafari că ocupă „abuziv” Palatul Dacia din Centrul Istoric al Capitalei, fără a plăti chirie, generând tensiuni majore între părți. Directorul adjunct al muzeului, Dan Pîrvulescu, a publicat pe pagina sa de Facebook o postare în care susține că această situație afectează patrimoniul public și provoacă cheltuieli suplimentare pentru instituție.

Muzeul București reclamă ocuparea abuzivă a patrimoniului

 Dan Pîrvulescu afirmă că „de cinci ani, ArtSafari ocupă abuziv Palatul Dacia, clădire-fanion a Centrului Istoric, aparținând Muzeului Municipiului București. În acest timp, MMB este obligat să plătească lunar chirii considerabile (175.000 lei/lună) pentru a depozita patrimoniul Pinacotecii!”

El precizează că intenția inițială a fost ca expoziția să aibă loc doar pentru un sezon, dar situația s-a prelungit timp de cinci ani. Directorul adjunct compară această situație cu recentele controverse privind chiriile de la Ministerul Economiei și subliniază că presiunile externe asupra primăriei Capitalei vizează chiar demiterea sa.

Conflictul dintre părți se amplifică

Potrivit documentelor publicate de Pîrvulescu, asociația ArtSafari îl acuză pe el și pe managerul muzeului, Adrian Majaru, de încălcarea principiului loialității, existența unor conflicte de interese, conduită discriminatorie, abuz de funcție și exces de putere. Directorul adjunct respinge aceste acuzații și avertizează că astfel de demersuri vor avea consecințe legale.

Cum își cheltuiește tânăra generație banii. Perspectiva financiară, prin ochii a patru tineri
Cum își cheltuiește tânăra generație banii. Perspectiva financiară, prin ochii a patru tineri
Trupa care a rupt inimile fanilor. S-a destrămat brusc
Trupa care a rupt inimile fanilor. S-a destrămat brusc
Palatul Dacia

Sursă foto: muzeulbucurestiului.ro

Acesta explică că eforturile conducerii MMB de a elibera Palatul Dacia pentru restaurare au fost constante, însă afectate de „mercenarii plătiți de ArtSafari” care ar fi intervenit în viața personală a angajaților muzeului și au cerut demiterea conducerii.  Pîrvulescu anunță că toate acțiunile sale vor fi transparente și publice, iar clarificările vor fi realizate inclusiv prin mecanisme legale.

Acuzații grave între conducerea Muzeului București și organizatorul ArtSafari

Conflictul a atins un punct critic după a XI-a ediție a SCAN, una dintre cele mai mari manifestări culturale naționale. În postarea sa, Pîrvulescu subliniază că acuzațiile formulate în sesizarea ArtSafari sunt nefondate și că intenția conducerii muzeului este protejarea patrimoniului public.

Organizatorii expoziției susțin, în schimb, că acțiunile conducerii MMB reprezintă discriminare și abuz de putere.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:57 - Zi de hram în mai multe localităţi din Republica Moldova. Ortodocşii de rit vechi sărbătoresc Naşterea Maicii Domnului
15:46 - Implicare socială, proiecte și comunitate. Povestea familiei Țoc care a transformat binele într-o carieră. Video
15:34 - Doborârea avioanelor rusești devine posibilă. Germania cere măsuri dure, imediat
15:24 - Reportul la Loto 6/49 și Joker depășește șase milioane de euro
15:13 - Ceremonia funerară a lui Charlie Kirk mobilizează scena conservatoare din SUA
15:03 - Rețea prorusă finanțată din Rusia, descoperită de BBC. Planuri de sabotaj la alegerile din R. Moldova

HAI România!

Autismul nu dispare dacă îl negăm. Până când mai întoarcem privirea? | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #18
Autismul nu dispare dacă îl negăm. Până când mai întoarcem privirea? | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #18
Dragonul și Podul (parabolă)
Dragonul și Podul (parabolă)
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România

Proiecte speciale