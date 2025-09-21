Muzeul București acuză organizatorii ArtSafari de ocuparea abuzivă a Palatului Dacia

Muzeul București acuză organizatorii expoziției ArtSafari că ocupă „abuziv” Palatul Dacia din Centrul Istoric al Capitalei, fără a plăti chirie, generând tensiuni majore între părți. Directorul adjunct al muzeului, Dan Pîrvulescu, a publicat pe pagina sa de Facebook o postare în care susține că această situație afectează patrimoniul public și provoacă cheltuieli suplimentare pentru instituție.

Dan Pîrvulescu afirmă că „de cinci ani, ArtSafari ocupă abuziv Palatul Dacia, clădire-fanion a Centrului Istoric, aparținând Muzeului Municipiului București. În acest timp, MMB este obligat să plătească lunar chirii considerabile (175.000 lei/lună) pentru a depozita patrimoniul Pinacotecii!”

El precizează că intenția inițială a fost ca expoziția să aibă loc doar pentru un sezon, dar situația s-a prelungit timp de cinci ani. Directorul adjunct compară această situație cu recentele controverse privind chiriile de la Ministerul Economiei și subliniază că presiunile externe asupra primăriei Capitalei vizează chiar demiterea sa.

Potrivit documentelor publicate de Pîrvulescu, asociația ArtSafari îl acuză pe el și pe managerul muzeului, Adrian Majaru, de încălcarea principiului loialității, existența unor conflicte de interese, conduită discriminatorie, abuz de funcție și exces de putere. Directorul adjunct respinge aceste acuzații și avertizează că astfel de demersuri vor avea consecințe legale.

Acesta explică că eforturile conducerii MMB de a elibera Palatul Dacia pentru restaurare au fost constante, însă afectate de „mercenarii plătiți de ArtSafari” care ar fi intervenit în viața personală a angajaților muzeului și au cerut demiterea conducerii. Pîrvulescu anunță că toate acțiunile sale vor fi transparente și publice, iar clarificările vor fi realizate inclusiv prin mecanisme legale.

Conflictul a atins un punct critic după a XI-a ediție a SCAN, una dintre cele mai mari manifestări culturale naționale. În postarea sa, Pîrvulescu subliniază că acuzațiile formulate în sesizarea ArtSafari sunt nefondate și că intenția conducerii muzeului este protejarea patrimoniului public.

Organizatorii expoziției susțin, în schimb, că acțiunile conducerii MMB reprezintă discriminare și abuz de putere.