O eventuală alianță prin care gigantul Apple ar începe să își fabrice o parte din microcipuri în fabricile Intel promite să devină una dintre cele mai spectaculoase răsturnări de situație din industria tehnologică mondială din ultimul deceniu. Totuși, realitatea economică este mai nuanțată decât entuziasmul inițial. Experții din domeniu atrag atenția că roadele unei asemenea colaborări de proporții nu vor fi vizibile pe piață mai devreme de perioada 2028–2029, conform unei analize realizate de Reuters.

Deși reprezentanții Apple și cei ai Intel au evitat până în acest moment să confirme în mod oficial semnarea unui parteneriat, informațiile scurse în spațiul public după o serie de anunțuri guvernamentale la Washington au dat frâu liber speculațiilor. Pentru creatorul iPhone-ului, o asociere cu Intel reprezintă o plasă de siguranță vitală. În prezent, principalul său partener de producție, compania taiwaneză TSMC, este complet suprasolicitat din cauza cererii globale uriașe de semiconductori capabili să ruleze procese de inteligență artificială.

Criza de capacitate de la TSMC nu este o noutate și are efecte directe asupra lanțului de aprovizionare. Chiar directorul general al Apple, Tim Cook, a recunoscut în aprilie că limitările de producție ale TSMC au afectat vânzările de iPhone.

De cealaltă parte a baricadei, pentru Intel, un contract de o asemenea magnitudine ar fi confirmarea supremă a succesului strategiei sale de restructurare. Compania americană încearcă de ani buni să redevină un jucător de top în producția de cipuri pentru terți, după o perioadă neagră marcată de întârzieri tehnologice și gafe de management. Cu toate acestea, calendarul tehnic nu poate fi grăbit, iar specialiștii estimează că dezvoltarea unor cipuri avansate pentru Apple ar necesita cel puţin doi sau trei ani.

Această barieră de timp este confirmată și de analizele de laborator. Potrivit lui Malcolm Penn, directorul firmei de cercetare Future Horizons, proiectarea unui sistem complex pe cip durează aproximativ doi ani, iar procesul de producţie şi extindere la scară industrială mai adaugă câteva luni.

„În cel mai optimist scenariu posibil, primele cipuri ar putea ieşi de pe liniile de producţie peste doi-trei ani”, a declarat oficialul.

Mai mult, Penn avertizează că Apple ar trebui să aibă încredere deplină în tehnologia şi instrumentele de proiectare ale Intel, lucru care implică riscuri comerciale şi financiare importante.

După ce a pierdut startul în cursa pentru explozia inteligenței artificiale, Intel face eforturi disperate să recupereze decalajul față de concurență. În primăvară, compania a anunțat un parteneriat cu Tesla și încearcă acum să dea lovitura de grație prin atragerea celor de la Apple, recunoscuți drept unii dintre cei mai exigenți clienți din întreaga industrie IT.

Totuși, în rândul analiștilor tehnologici există dispute aprinse cu privire la procesul de fabricație pe care Apple îl va alege efectiv. O tabără de experți este de părere că firma din Cupertino va miza pe viitoarea tehnologie de ultimă generație Intel 14A, aflată încă în fază de dezvoltare. Alți specialiști sunt mai sceptici și cred că americanii vor alege procese mai mature și deja testate, cum ar fi 18A-P sau chiar Intel 3, pentru a minimiza riscurile de proiectare.

Bob O'Donnell, analist la TECHnalysis Research, consideră că Apple ar prefera tehnologia 14A, dar aceasta nu va fi disponibilă pentru producţie de volum înainte de 2028 sau 2029.

O perspectivă ușor diferită vine de la Daniel Newman, directorul firmei de analiză Futurum Group. Acesta estimează că primele produse Apple fabricate de Intel ar putea apărea la sfârşitul lui 2027 sau începutul lui 2028 şi că, iniţial, ar fi vorba despre componente mai puţin critice.

Printr-o astfel de abordare prudentă, Apple ar putea testa capacităţile Intel pe modele precum MacBook Air sau anumite versiuni de iPad înainte de a încredinţa companiei cele mai importante cipuri.

Dincolo de planurile de viitor, testul suprem pentru Intel va fi randamentul producției, adică procentul de microcipuri care ies complet funcționale de pe banda de asamblare. Apple este o companie extrem de răsfățată de standardele de precizie aproape perfecte ale celor de la TSMC, iar Intel va fi obligată să demonstreze că se poate ridica la un nivel similar de performanță.

Pe bursă, investitorii par extrem de entuziasmați și mizează pe faptul că Intel va implementa acest plan fără greșeală. Totuși, vocile cu experiență din piața financiară îndeamnă la maximă prudență.

Paul Meeks, şeful departamentului de cercetare tehnologică al Freedom Capital Markets şi investitor în Intel, avertizează că piaţa ar putea fi prea optimistă.

„Investitorii par să presupună o execuţie perfectă din partea unei companii care nu a mai livrat rezultate impecabile de aproape 20 de ani”, a spus el.

În ciuda tuturor riscurilor, miza geopolitică rămâne uriașă. Dacă acest acord se va concretiza în anii următori, el va reprezenta pilonul central al strategiei Casei Albe de a readuce producția de semiconductori de înaltă tehnologie pe sol american, reducând drastic dependența periculoasă a Occidentului de fabricile din Asia.