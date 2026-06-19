O adevărată undă de șoc a fost resimțită pe piețele financiare de peste ocean, generând un entuziasm masiv în rândul investitorilor din sectorul tehnologic, anunță CNBC.

Valoarea acțiunilor gigantului Intel a înregistrat o creștere spectaculoasă de aproape 9 procente în cursul zilei de joi. Această evoluție fulminantă a survenit imediat după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezvăluit public că Apple a fost de acord să își unească forțele cu celebrul producător de semiconductori.

Scopul acestei colaborări de proporții este proiectarea și fabricarea componentelor electronice direct pe pământ american. Comunitatea de investitori a reacționat instantaneu și extrem de optimist la ceea ce se prefigurează a fi unul dintre cele mai răsunătoare și strategice contracte din istoria modernă a corporației.

Informația care a dat complet peste cap dinamica bursei a fost lansată în spațiul public prin intermediul unei postări pe platforma Truth Social. Acolo, liderul de la Casa Albă a subliniat că cele două mari companii americane, Apple și Intel, au bătut palma pentru a pune bazele unei infrastructuri solide de dezvoltare și producție a microcipurilor pe teritoriul național.

Președintele Statelor Unite a rezumat importanța acestui eveniment într-un mesaj direct: „Apple a acceptat să colaboreze cu Intel pentru proiectarea şi fabricarea cipurilor sale în America”. Cu toate acestea, până în acest moment, reprezentanții oficiali ai celor două corporații vizate au preferat să păstreze discreția și nu au oferit o confirmare oficială sau detalii suplimentare cu privire la termenii exacți ai acestei înțelegeri.

Efectul speculațiilor și al declarațiilor politice s-a văzut instantaneu în cifre. Impulsul primit de Intel a propulsat titlurile companiei cu un procent cuprins între 8 și 9 la sută în sesiunea de tranzacționare de joi. În urma acestei aprecieri masive, capitalizarea de piață a gigantului a depășit pragul psihologic de 600 de miliarde de dolari. Reușita marchează o revenire absolut remarcabilă, venită la capătul unui an plin de transformări și eforturi intense de redresare.

Este cunoscut faptul că Intel a lăsat în urmă o perioadă extrem de neagră, marcată de pierderea supremației pe piața globală a semiconductorilor și de un decalaj considerabil în raport cu competitorii săi direcți în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Momentul de cotitură a coincis însă cu numirea lui Lip-Bu Tan la conducerea executivă a companiei, noul director general reușind să stabilizeze situația, să atragă fonduri proaspete și să recâștige încrederea pieței.

Președintele Donald Trump nu s-a limitat doar la anunțul legat de Apple, ci a ținut să scoată în evidență rolul activ pe care administrația sa l-a avut în revitalizarea acestui pionier al tehnologiei prin intermediul unor parteneriate de anvergură mondială. Conform declarațiilor șefului statului, un alt jucător major, Nvidia, ar fi acceptat deja să își externalizeze o parte din producția de cipuri către fabricile deținute de Intel. Mai mult, planurile de viitor îl includ și pe miliardarul Elon Musk, care ar urma să colaboreze strâns cu Intel pentru implementarea grandiosului proiect TerraFab. Această inițiativă este descrisă în cercurile industriale drept cea mai mare fabrică de cipuri din întreaga lume, un hub tehnologic fără precedent.

Dacă toate elementele acestui parteneriat de amploare cu Apple se vor materializa în mod oficial, mutarea va reprezenta o realizare epocală pentru divizia de producție de tip turnătorie a celor de la Intel. Compania încearcă de mult timp să devină o alternativă viabilă și să spargă monopolul deținut de coloși asiatici precum TSMC sau Samsung pe segmentul fabricării de semiconductori pentru clienți externi. Toate aceste mișcări tectonice din industrie se produc într-un context global complicat, marcat de tensiuni geopolitice majore și de blocaje logistice accentuate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Chiar și așa, piața componentelor hi-tech navighează pe valul generat de boom-ul inteligenței artificiale. Drept dovadă, indicele de referință al companiilor americane de profil a înregistrat un salt formidabil de aproximativ 90% de la debutul acestui an, fiind susținut de o cerere globală fără precedent pentru infrastructura de calcul de ultimă generație.