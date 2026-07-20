Gigantul Apple se pregătește să își reînnoiască gama de tablete în lunile următoare, iar una dintre cele mai importante noutăți vizează adoptarea ecranelor OLED pe mai multe modele. Schimbarea va începe cu iPad mini și va continua ulterior cu iPad Air, în timp ce modelul standard va primi actualizări mai discrete, arată Bloomberg.

Apple pregătește lansarea unei noi generații iPad mini, identificată intern cu numele de cod J510. Tableta ar urma să fie prezentată în luna octombrie, iar cea mai importantă noutate va fi trecerea la un ecran OLED.

Noua tehnologie promite culori mai vii, un contrast mai bun și un consum redus de energie comparativ cu panourile LCD utilizate până acum.

Deși schimbarea ecranului reprezintă un pas important, viitorul iPad mini nu ar urma să beneficieze și de o rată de reîmprospătare mai ridicată.

Sursele susțin că Apple va păstra panoul de 60 Hz, o decizie care ar putea dezamăgi utilizatorii care așteptau o experiență mai fluidă.

În același timp, trecerea la tehnologia OLED este așteptată să ducă și la o creștere a prețului de vânzare. Actuala generație iPad mini este comercializată la un preț de aproximativ 500 de dolari.

Apple pregătește modificări și pentru gama iPad Air. Compania lucrează la o nouă versiune a tabletei, care va beneficia, la rândul ei, de un ecran OLED.

Până acum, această tehnologie era disponibilă exclusiv pe modelele iPad Pro, însă compania pare hotărâtă să o extindă și către segmentele mai accesibile ale gamei.

Apple pregătește cele mai importante actualizări pentru iPad din ultimii ani. Modelul standard va primi actualizări limitate

În primul trimestru al anului viitor este așteptată și lansarea unei noi versiuni a modelului de bază iPad.

Spre deosebire de variantele mini și Air, aceasta nu va aduce modificări majore. Principala noutate va fi integrarea unui procesor mai performant, care va oferi un plus de viteză și eficiență, fără schimbări importante în ceea ce privește designul sau ecranul.